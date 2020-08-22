Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з Днем Незалежності.

Він зазначає, що за чверть століття після проголошення політичної незалежності Україна отримала і релігійну незалежність, отримавши Томос про автокефалію. Про це повідомляє Cerkvarium, що приводить текст відповідної заяви.

"У цей день ми вітаємо благочестивий український народ з 29-ю річницею проголошення незалежності Української Держави ... Ми хочемо, щоб боголюбивий український народ завжди пам'ятав про віру своїх предків, як сказано про це в посланні до євреїв:

"Пам'ятайте наставників ваших, які проповідували вам слово Боже, і, дивлячись на кончину життя їхнього, наслідуйте їхню віру", з тим, щоб Українську Державу процвітало в світі і справедливості, в любові і єдності, в надії таким чином на царство небесне. З цим розумінням даруємо всім вам - і цивільної та церковної влади, і христолюбивим збройним силам, і медичним працівникам, і педагогам і всім громадянам доброї волі - наше патріарше благословення, бажаючи всім "до всякого доброго надання і всякий звершений дар, який походить згори від батька світел "(Якова 1:17) для процвітання і порятунку нашого дорогого українського народу", - йдеться в заяві.

У понеділок, 24 серпня, вся Україна святкуватиме День Незалежності. Згідно з прогнозами синоптиків, цього дня порадує українців теплою і приємною погодою. Лише в деяких областях пройдуть короткочасні грозові дощі.

Згідно з календарем на цей рік, в Україні в 2020 році офіційно затверджені 11 днів державних свят, які є вихідними, серед яких - День Незалежності.