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23 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

23 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Оновлено 10:06 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Сьогодні, 23 серпня, відзначається народне свято "Лаврентьєв день". 23 серпня шанували працівників водяного млина. Селяни несли перший сніп на млин, щоб спекти хліб з борошна нового врожаю. Хліб завжди виходив особливо ароматним і смачним.

У цей день церква вшановує святого Лаврентія Римського. Святий Лаврентій жив в 3 столітті і служив в якості архідиякона римської християнської громади. Він був учнем архідиякона Сикста. Коли Сікст став римським єпископом, Лаврентій був висвячений в диякони. Йому доручили нагляд за майном церкви і турботу про бідних. Під час гонінь на християн Лаврентія схопили і зажадали віддати скарби церкви державі. Після того, як він відмовився це зробити, його піддали жорстоким тортурам, від яких святий і помер.

Опівдні на Лаврентія наші предки виходили дивитися на воду в річках і озерах: якщо вона була тихою і спокійною - осінь очікували безвітряної, а зиму - без завірюх і хуртовин. "Осінь і зима добре живуть, коли вода тиха, і дощик іде", - говорили люди. Звертали увагу і на погоду: сильна спека або сильні дощі віщували те ж саме на всю осінь. Ці ж прикмети пророкували хорошу рибалку в кінці літа - початку осені.

23 серпня був також святом малюнків. Мельник, як і інші "фахівці", праця яких не був землеробським, мав особливе становище в селянській громаді. Багато причин зумовили міфологічні уявлення про нього, в яких мельник постає незвичайною людиною. Специфічне розташування млинів, водяних - на річці, ставку або іншій водоймі, а вітряних - на високому місці, але в будь-якому випадку - на віддалі від поселення, породило віру в зв'язок мельника з нечистою силою: духами води і тими, які завідують вітрами.

Лаврентів день

Від професійних знань і умінь мельника залежало не тільки якість і кількість одержуваної з зерна борошна, а й довговічність роботи млинової споруди. Не випадково в народі говорили: "Мельник НЕ нероба, хоч справи немає, а з рук сокиру нейдет". Секрети в роботі мельника ставилися простими людьми до області незвичайного.

Що не рекомендується робити 23 серпня:

  • На Лаврентія ніхто не купався в річках і будь-яких інших водоймах - вважали, що це до нещастя.
  • Не можна забиратися в будинку. В цей день в нього завітають добрі духи. Їх можна вигнати разом із сміттям, якщо почати мити або підмітати підлогу, витирати пил, чистити сантехніку.
  • Погано цей день підходить для готування: їжа підгорить, сам кухар поріжеться або ошпарити, а посуд поб'є.
  • Не варто братися за спиці і голки. Того, хто буде цієї неділі шити або плести, спіткає невдача. І не тільки в цих заняттях.
  • Цієї неділі не рекомендується займатися манікюром і педикюром. Вважається, що разом з частиною нігтьової пластини піде позитивна енергетика і здоров'я.

Народні прикмети 23 серпня

  • Дивись опівдні на воду: коли тиха, то осінь буде тиха, а зима без завірюх.
  • Якщо в Лаврентьєв день стоїть сильна спека, то жарко буде всю осінь.
  • Якщо в цей день іде дощ, то він буде йти всю осінь.
  • Народженим 23 серпня слід носити селеніт. Їх колір - рожевий.

У кого іменини 23 серпня?

В'ячеслав, Лаврентій, Роман, Сава.

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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

Автор:

Телеграф
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