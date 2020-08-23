23 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Сьогодні, 23 серпня, відзначається народне свято "Лаврентьєв день". 23 серпня шанували працівників водяного млина. Селяни несли перший сніп на млин, щоб спекти хліб з борошна нового врожаю. Хліб завжди виходив особливо ароматним і смачним.

У цей день церква вшановує святого Лаврентія Римського. Святий Лаврентій жив в 3 столітті і служив в якості архідиякона римської християнської громади. Він був учнем архідиякона Сикста. Коли Сікст став римським єпископом, Лаврентій був висвячений в диякони. Йому доручили нагляд за майном церкви і турботу про бідних. Під час гонінь на християн Лаврентія схопили і зажадали віддати скарби церкви державі. Після того, як він відмовився це зробити, його піддали жорстоким тортурам, від яких святий і помер.

Опівдні на Лаврентія наші предки виходили дивитися на воду в річках і озерах: якщо вона була тихою і спокійною - осінь очікували безвітряної, а зиму - без завірюх і хуртовин. "Осінь і зима добре живуть, коли вода тиха, і дощик іде", - говорили люди. Звертали увагу і на погоду: сильна спека або сильні дощі віщували те ж саме на всю осінь. Ці ж прикмети пророкували хорошу рибалку в кінці літа - початку осені.

23 серпня був також святом малюнків. Мельник, як і інші "фахівці", праця яких не був землеробським, мав особливе становище в селянській громаді. Багато причин зумовили міфологічні уявлення про нього, в яких мельник постає незвичайною людиною. Специфічне розташування млинів, водяних - на річці, ставку або іншій водоймі, а вітряних - на високому місці, але в будь-якому випадку - на віддалі від поселення, породило віру в зв'язок мельника з нечистою силою: духами води і тими, які завідують вітрами.

Від професійних знань і умінь мельника залежало не тільки якість і кількість одержуваної з зерна борошна, а й довговічність роботи млинової споруди. Не випадково в народі говорили: "Мельник НЕ нероба, хоч справи немає, а з рук сокиру нейдет". Секрети в роботі мельника ставилися простими людьми до області незвичайного.

Що не рекомендується робити 23 серпня:

На Лаврентія ніхто не купався в річках і будь-яких інших водоймах - вважали, що це до нещастя.

Не можна забиратися в будинку. В цей день в нього завітають добрі духи. Їх можна вигнати разом із сміттям, якщо почати мити або підмітати підлогу, витирати пил, чистити сантехніку.

Погано цей день підходить для готування: їжа підгорить, сам кухар поріжеться або ошпарити, а посуд поб'є.

Не варто братися за спиці і голки. Того, хто буде цієї неділі шити або плести, спіткає невдача. І не тільки в цих заняттях.

Цієї неділі не рекомендується займатися манікюром і педикюром. Вважається, що разом з частиною нігтьової пластини піде позитивна енергетика і здоров'я.

Народні прикмети 23 серпня

Дивись опівдні на воду: коли тиха, то осінь буде тиха, а зима без завірюх.

Якщо в Лаврентьєв день стоїть сильна спека, то жарко буде всю осінь.

Якщо в цей день іде дощ, то він буде йти всю осінь.

Народженим 23 серпня слід носити селеніт. Їх колір - рожевий.

У кого іменини 23 серпня?

В'ячеслав, Лаврентій, Роман, Сава.