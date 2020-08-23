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Спека vs грози: прогноз погоди на День прапора

Спека vs грози: прогноз погоди на День прапора
Оновлено 13:39 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
У неділю, 23 серпня, погода в Україні очікується тепла, 24-29 ° вдень, суха з мінливою хмарністю і помірним вітром.

На сьогодні, 23 серпня, синоптики прогнозують сонячну і теплу погоду в Україні, але не скрізь.

"Над Німеччиною-Польщею зараз висить атмосферний фронт", - поінформувала синоптик Наталія Діденко в своєму Facebook-акаунті.

Згідно з її прогнозами цей фронт добереться західних областей України вже сьогодні, що призведе до гроз на тій території.

На решті території України 23-го серпня очікується суха погода з температурою повітря + 25 + 30 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 23 серпня, в містах України:

  • Ужгород - +26 ... + 28
  • Львів - +25 ... + 27
  • Івано-Франківськ - + 26 ... + 28
  • Тернопіль - +26 ... + 28
  • Чернівці - +27 ... + 29
  • Хмельницький - +27 ... + 29
  • Луцьк - +24 ... + 26
  • Рівне - +26 ... + 28
  • Житомир - +26 ... + 28
  • Вінниця - +27 ... + 29
  • Одеса - +26 ... + 28
  • Миколаїв - +27 ... + 29
  • Херсон - +26 ... + 28
  • Сімферополь - +27 ... + 29
  • Кропивницький - +26 ... + 28
  • Черкаси - +25 ... + 27
  • Чернігів - +25 ... + 27
  • Суми - +24 ... + 26
  • Полтава - +24 ... + 26
  • Дніпро - +26 ... + 28
  • Запоріжжя - +26 ... + 28
  • Донецьк - +26 ... + 28
  • Луганськ - +24 ... + 26
  • Харків - +25 ... + 27
  • Київ - +26 ... + 28

 

Погода 23 серпня, фото: meteo.gov.ua

У Києві в неділю температура вночі 14-16 °, вдень 26-28 °.

У Київській області - вночі 13-18 °, вдень 24-29 °.

Синоптики попереджають, що 23 серпня в Україні, крім більшості західних, Полтавської та Дніпропетровської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

24-25 серпня в західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах західних областей град і шквали 15-20 м / с.

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Все по темі:

Укргидрометцентр, Гроза, Синоптики, Прогноз погоді, Спека.

Автор:

Телеграф
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