Спека vs грози: прогноз погоди на День прапора

На сьогодні, 23 серпня, синоптики прогнозують сонячну і теплу погоду в Україні, але не скрізь.
"Над Німеччиною-Польщею зараз висить атмосферний фронт", - поінформувала синоптик Наталія Діденко в своєму Facebook-акаунті.
Згідно з її прогнозами цей фронт добереться західних областей України вже сьогодні, що призведе до гроз на тій території.
На решті території України 23-го серпня очікується суха погода з температурою повітря + 25 + 30 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 23 серпня, в містах України:
Погода 23 серпня, фото: meteo.gov.ua
У Києві в неділю температура вночі 14-16 °, вдень 26-28 °.
У Київській області - вночі 13-18 °, вдень 24-29 °.
Синоптики попереджають, що 23 серпня в Україні, крім більшості західних, Полтавської та Дніпропетровської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
24-25 серпня в західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах західних областей град і шквали 15-20 м / с.