Спека vs грози: прогноз погоди на День прапора

У неділю, 23 серпня, погода в Україні очікується тепла, 24-29 ° вдень, суха з мінливою хмарністю і помірним вітром.

На сьогодні, 23 серпня, синоптики прогнозують сонячну і теплу погоду в Україні, але не скрізь.

"Над Німеччиною-Польщею зараз висить атмосферний фронт", - поінформувала синоптик Наталія Діденко в своєму Facebook-акаунті.

Згідно з її прогнозами цей фронт добереться західних областей України вже сьогодні, що призведе до гроз на тій території.

На решті території України 23-го серпня очікується суха погода з температурою повітря + 25 + 30 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 23 серпня, в містах України:

Ужгород - +26 ... + 28

Львів - +25 ... + 27

Івано-Франківськ - + 26 ... + 28

Тернопіль - +26 ... + 28

Чернівці - +27 ... + 29

Хмельницький - +27 ... + 29

Луцьк - +24 ... + 26

Рівне - +26 ... + 28

Житомир - +26 ... + 28

Вінниця - +27 ... + 29

Одеса - +26 ... + 28

Миколаїв - +27 ... + 29

Херсон - +26 ... + 28

Сімферополь - +27 ... + 29

Кропивницький - +26 ... + 28

Черкаси - +25 ... + 27

Чернігів - +25 ... + 27

Суми - +24 ... + 26

Полтава - +24 ... + 26

Дніпро - +26 ... + 28

Запоріжжя - +26 ... + 28

Донецьк - +26 ... + 28

Луганськ - +24 ... + 26

Харків - +25 ... + 27

Київ - +26 ... + 28

Погода 23 серпня, фото: meteo.gov.ua

У Києві в неділю температура вночі 14-16 °, вдень 26-28 °.

У Київській області - вночі 13-18 °, вдень 24-29 °.

Синоптики попереджають, що 23 серпня в Україні, крім більшості західних, Полтавської та Дніпропетровської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

24-25 серпня в західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах західних областей град і шквали 15-20 м / с.