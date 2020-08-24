24 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Священномученик Євпл жив у II-III століттях і був архідияконом в сицилійському місті Катані (сучасна Катанія). Він був відомий тим, що постійно ходив з Євангелієм і поширював християнство серед язичників.
В один з таких днів Евпла схопили язичники і відвели до імператора. Евпла піддали численним тортурам, але навіть в цьому випадку він не погодився прийняти язичницьку віру. Під час страти Євпл продовжував проповідувати - з тим і помер.
У народі в цей день також шанують євпаторія Коловрат. Однак Евпатий - особистість швидше легендарна, ніж історична. Згідно з переказами, Евпатий жив в XII столітті на Русі, був родом з Рязанської області і прославився своїми подвигами на військовому терені. За переказами Евпатий з загоном в 17 сот чоловік воював з монголо-татарською ордою.
День Евпла Катанського або євпаторія Коловрат на Русі вважали страшним, наповненим містики. За старих часів вірили, що 24 серпня на болотах можна зустріти білого коня, який, за повір'ям, виходить на пошуки свого померлого вершника.
У давнину в цей день селяни починали стригти овець, щоб ті встигли обрости нової шерстю до настання холодів. Шерсть після стрижки висушували, вичісували, а після жінки приймалися її прясти. Вважалося, що з вовни, зрізаного в цей час, виходять найтепліші валянки.
Що не можна робити 24 серпня:
Що можна робити 24 серпня:
Прикмети на 24 серпня: