24 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

24 серпня православні вшановують пам'ять священномученика Евпла Катанського, а в народі свято називається Евпатий Коловрат.

Священномученик Євпл жив у II-III століттях і був архідияконом в сицилійському місті Катані (сучасна Катанія). Він був відомий тим, що постійно ходив з Євангелієм і поширював християнство серед язичників.

В один з таких днів Евпла схопили язичники і відвели до імператора. Евпла піддали численним тортурам, але навіть в цьому випадку він не погодився прийняти язичницьку віру. Під час страти Євпл продовжував проповідувати - з тим і помер.

У народі в цей день також шанують євпаторія Коловрат. Однак Евпатий - особистість швидше легендарна, ніж історична. Згідно з переказами, Евпатий жив в XII столітті на Русі, був родом з Рязанської області і прославився своїми подвигами на військовому терені. За переказами Евпатий з загоном в 17 сот чоловік воював з монголо-татарською ордою.

День Евпла Катанського або євпаторія Коловрат на Русі вважали страшним, наповненим містики. За старих часів вірили, що 24 серпня на болотах можна зустріти білого коня, який, за повір'ям, виходить на пошуки свого померлого вершника.

У давнину в цей день селяни починали стригти овець, щоб ті встигли обрости нової шерстю до настання холодів. Шерсть після стрижки висушували, вичісували, а після жінки приймалися її прясти. Вважалося, що з вовни, зрізаного в цей час, виходять найтепліші валянки.

Що не можна робити 24 серпня:

У цей день категорично не можна пити алкоголь. Історія свідчить, що покійні можуть прийти і покарати п'яницю.

Також не варто в понеділок ходити на болото і на риболовлю.

Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці, не намагайтеся помиритися. Вважається, що ви посваритеся ще більше.

Не можна 24 серпня тримати гаманець порожнім, інакше весь тиждень буде безгрошовим.

Краще уникати темних нарядів. Одягнувши в цей день чорне, можна притягнути до себе негатив.

Що можна робити 24 серпня:

У цей день прийнято доглядати за домашніми тваринами. Можна вичісувати кішок і собак.

24 серпня починали збирати обліпиху і робити з неї варення.

З давніх-давен люди ходили в ліс і збирали цілющі трави, намагалися знайти ромашку і полин, щоб наступний рік був вдалий.

Прикмети на 24 серпня: