Як святкують День Незалежності України: онлайн-трансляція з центру Києва (Відео)

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 29-ту річницю проголошення незалежності. У цей день традиційно в Києві та інших українських містах відбудеться ряд урочистих заходів. Дивіться трансляцію офіційних заходів, яку веде телеканал "UA: Перший". Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 29-ї річниці незалежності України. У Києві, на Михайлівській площі, Глава держави з дружиною приєднаються до церемонії вшанування пам'яті полеглих захисників України. На Софійській площі Президент виступить з промовою з нагоди 29-ї річниці незалежності України та вручить державні нагороди. Центр Києва посилено охороняють правоохоронці, вулиці перекриті для автотранспорту і пішоходів. Як повідомлялося, з 29-ю річницею незалежності України привітали Папа Римський, президент США Дональд Трамп, лідер франції Еммануель Макрон, а також британська королева Єлизавета II. Також привітали Україну лідери Німеччини, Швейцарії, Польщі, Угорщини, Словаччини, Саудівської Аравії, Італії, Казахстану, Таджикистану, Єгипту, Перу та інших країн світу. Нагадаємо, в 2019 році День незалежності відбувся без параду військової техніки. На Майдані пройшло "Хода гідності" за участю військовослужбовців, успішних представників різних професій, спортсменів і дітей. Також в минулому році вперше був організований Марш захисників, в якому взяли участь близько 12 тис. людей, і ще 20 тисяч спостерігали за парадом ветеранів.