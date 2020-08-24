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День Незалежності України: привітання у віршах і картинках

День Незалежності України: привітання у віршах і картинках
Оновлено 14:32 Сьогодні Телеграф
День Незалежності - важливе свято для кожного українця: саме в цей день 29 років тому Верховна Рада УРСР затвердила Акт проголошення незалежності України, і для нашої країни почалася нова епоха.

Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!

Дорогі українці! У цей день хочеться побажати безхмарного неба та врожайних полів. За нашу історію під рідним прапором! Нехай дихається легко і вільно!

Україна – країна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужньо переносить випробування, коли гинуть мільйони її синів і дочок. І кожен раз встає з колін, виховуючи нові покоління закоханих у рідний край лицарів правди та свободи. Мабуть, найкращим пам'ятником для всіх, хто загинув за Україну, буде наше бажання будувати суверенну, вільну, незалежну державу. Тож усіх нас з Днем Незалежності!

 

Сердечно вітаю вас із Днем Незалежності України. Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця – як безліч річок і потічків зливаються в один могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій і продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу.

Вітаю! Сьогодні 24 серпня – День Незалежності України! Будь-який привід гарний, щоб згадати один про одного і побажати один одному щастя. Так нехай же таким приводом стане День Незалежності України!

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Все по темі:

Привітання, День незалежності України, День Незалежності, 24 серпня.

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Телеграф
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