Олена Зеленська постала в стильному вбранні на святкуванні Дня Незалежності

Дружина українського президента Олена Зеленська взяла участь в заходах на честь Дня Незалежності.

На столичній Софійській площі розпочалися заходи з нагоди Дня Незалежності України. Прийняла участь в них і перша леді України.

Олена Зеленська з'явилася на святі в стильному вбранні. Дружина Володимира Зеленського приміряла сорочку з вишивкою від українського бренду ARTEMKLIMCHUK і елегантну білу спідницю в тон до блузі.

Свій неймовірно ніжний образ перша леді доповнила кольє з перлами від українського бренду GUNIA Project і чорними човниками.

Волосся Олени були укладені в уже звичні легкі локони.

Разом зі своїм чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським, перша леді поклали квіти до пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні і взяли участь в молебні за встановлення миру в Україні.