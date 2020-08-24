Олена Зеленська постала в стильному вбранні на святкуванні Дня Незалежності

На столичній Софійській площі розпочалися заходи з нагоди Дня Незалежності України. Прийняла участь в них і перша леді України.
Олена Зеленська з'явилася на святі в стильному вбранні. Дружина Володимира Зеленського приміряла сорочку з вишивкою від українського бренду ARTEMKLIMCHUK і елегантну білу спідницю в тон до блузі.
Свій неймовірно ніжний образ перша леді доповнила кольє з перлами від українського бренду GUNIA Project і чорними човниками.
Волосся Олени були укладені в уже звичні легкі локони.
Разом зі своїм чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським, перша леді поклали квіти до пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні і взяли участь в молебні за встановлення миру в Україні.