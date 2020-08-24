Карантинні зони в Україні: що змінилося з 24 серпня

В Україні сьогодні, 24 серпня, вступили в силу нове зонування адаптивного карантину.

Міста і райони були розподілені на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації. Відповідне рішення було прийнято на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у четвер, 20 серпня.

Основні зміни - 20 серпня

Після додаткового перегляду зон за рівнями епідеміологічної небезпеки Чернівці потрапили в червону зону. Хоча раніше місто було в помаранчевій.

Також після перегляду Харків виявився в помаранчевій зоні, а раніше знаходився в жовтій.

Також в червону зону потрапили місто Коломия і Тисменицький район Івано-Франківщини, які раніше перебували в жовтій зоні.

Місто Острог Рівненської області, який раніше був у помаранчевій зоні, потрапив до Червоної.

У той же час Тернопіль віднесли до помаранчевої зони. Раніше він був у жовтій.

Червона зона:

місто Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

Помаранчева зона:

місто Ужгород;

місто Івано-Франківськ;

місто Львів;

місто Тернопіль;

місто Харків.

Жовта зона:

місто Київ;

місто Луцьк;

місто Житомир;

місто Бориспіль;

місто Одеса;

місто Рівне;

місто Суми;

місто Хмельницький.

Зелена зона:

усі міста і райони, що не потрапили в червону, помаранчеву і жовту зони карантину.

в громадських будівлях або транспорті люди повинні перебувати в масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів; к

інотеатри із заповненою на 50%;

перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях.

На сьогоднішній день в Україні лабораторно підтвердили 106 757 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу захворіли 1 799 українців.