Карантинні зони в Україні: що змінилося з 24 серпня

Міста і райони були розподілені на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації. Відповідне рішення було прийнято на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у четвер, 20 серпня.
Основні зміни - 20 серпня
Після додаткового перегляду зон за рівнями епідеміологічної небезпеки Чернівці потрапили в червону зону. Хоча раніше місто було в помаранчевій.
Також після перегляду Харків виявився в помаранчевій зоні, а раніше знаходився в жовтій.
Також в червону зону потрапили місто Коломия і Тисменицький район Івано-Франківщини, які раніше перебували в жовтій зоні.
Місто Острог Рівненської області, який раніше був у помаранчевій зоні, потрапив до Червоної.
У той же час Тернопіль віднесли до помаранчевої зони. Раніше він був у жовтій.
Червона зона:
місто Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
місто Самбір Львівської області;
місто Біляївка Одеської області;
міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.
Помаранчева зона:
місто Ужгород;
місто Івано-Франківськ;
місто Львів;
місто Тернопіль;
місто Харків.
Жовта зона:
місто Київ;
місто Луцьк;
місто Житомир;
місто Бориспіль;
місто Одеса;
місто Рівне;
місто Суми;
місто Хмельницький.
Зелена зона:
усі міста і райони, що не потрапили в червону, помаранчеву і жовту зони карантину.
в громадських будівлях або транспорті люди повинні перебувати в масках або респіраторах;
проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів; к
інотеатри із заповненою на 50%;
перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях.
На сьогоднішній день в Україні лабораторно підтвердили 106 757 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу захворіли 1 799 українців.