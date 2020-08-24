"Об'єднуватися і перемагати!": Пальчевський привітав Українців з Днем незалежності

Андрій Пальчевський привітав українців з Днем Незалежності. Відеозвернення в акаунті у Фейсбуці.

Громадський діяч записав відеозвернення, яке опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Всіх, хто любить Україну - вітаю з Днем незалежності. 29 років мало для людини, але багато для країни. Ми навчилися вибирати. Ми навчилися відстоювати свої інтереси. Нам потрібно навчиться об'єднуватися і перемагати! Ось цього і я хотів би побажати", - сказав Пальчевський.

Відеозвернення на сторінці Пальчевського в Фейсбуці:

Також бізнесмен не обділив увагою українських політиків.

"Хотілося б звернутися до тих патріотів-самозванців, які розповідають нам як вони люблять Україну, а самі віддали Крим, торгували з агресором і прекрасно себе зараз почувають. Є надія на наш народ. Ми навчилися вибирати", - відрізав він.

Раніше Пальчевський заявляв, що вирішив пожити в 10 районах столиці, щоб детальніше ознайомитися з проблемами українців. Популярний політик, в рамках своєї ініціативи, вже побував в Деснянському та Дарницькому районах.