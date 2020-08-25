Спека і грози: які регіони заллє дощами

На західні і північні регіони насуваються дощі, місцями пройдуть сильні зливи. Але температура повітря буде високою.

У найближчу добу, 25 серпня, в Україні збережеться спекотна погода, місцями стовпчики термометрів піднімуться до + 33 °. Про це свідчать синоптичні карти Українського гідрометцентру.

Погода в регіонах

У вівторок на заході країни очікуються сильні зливи, грози, посилення вітру до 15-20 м / с. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень +22 ... + 24 °.

На півночі країни пройдуть короткочасні дощі та грози.

У Чернігівській області дощ, вночі +14 ... + 16 °, удень +23 ... + 25 °. У Сумській області дощ, вночі +14 ... + 16 °, удень +24 ... + 26 °.

На сході країни переважно без опадів, встановиться ясна погода.

У Харківській, Луганській і Запорізькій областях температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень +29 ... + 31 °.

У Дніпропетровській області вночі +15 ... + 17 °, удень +27 ... + 29 °. У Донецькій області вдень до + 32 °.

У центральній частині України 25 серпня очікується хмарна погода, пройдуть дощі. Температура повітря вночі +15 ... + 17 °, удень +26 ... + 28 °.

На півдні і в Криму буде традиційно спекотніше, ніж в інших регіонах. Опадів не передбачається.

В Одеській області вночі +16 ... + 18 °, вдень +28 ... + 30 °. У Херсоні та Миколаєві днем до + 32 °.

Погода у Києві

У столиці 25 серпня пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі +16 ... + 18 °, вдень +22 ... + 24 °. По області синоптики прогнозують вночі та вдень дощі. Температура повітря вночі +14 ... + 16 °, удень +23 ... + 25 °.

26 і 27 серпня серпня дощовий фронт покине Україну, лише на заході пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень +25 ... + 27 °.

28 і 29 серпня в усіх областях встановиться спека, дощів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від +25 ... + 25 ° на заході країни до +30 ... + 32 ° на сході і півдні.