25 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

25 серпня предки прозвали фотя Поветенний - на честь святого мученика Фотія, пам'ять якого Православна церква шанує в цей день

25 серпня (12 серпня за старим стилем) православна церква вшановує пам'ять мучеників Аникити і Фотія (його племінника). Святі були родом з Нікомидії і жили в III-IV століттях.

Аникіта був військовим сановником за часів правління Диоклектиана. Побачивши, що імператор встановив знаряддя тортур для залякування християн прямо на міській площі, він чинив опір цьому, чим накликав на себе гнів імператора.

У народі цей день був пов'язаний зі збиранням нежитлових приміщень в селах і селах, такі місця називали оборогами (повітками, повіт), звідси і назва свята - фотя Поветенній. Також повіткою називали нежитлову прибудову до будинку, для зберігання скотинячого корми, землеробських знарядь, дровней, возів та інших господарського приладдя.

У багатьох областях 25 серпня сіяли озимі. Селяни з ранку примічали: якщо випав іній, значить, можна чекати хорошого врожаю озимих на наступний рік. Якщо в цей день був дощовим - не варто сподіватися на довге бабине літо. Дівчатам на виданні належало на Фотія ходити до церкви і молитися святому, а перед сном дівиці клали під подушку білу хустинку в надії, що з'явиться суджений.

До 25 цього дня встигає черемха. Починався збір ягоди, з якої робили настоянки, варили варення і компоти, сушили. Жінки також куховарили пироги з начинкою з черемхи.

Що не можна сьогодні робити:

Якщо ви перебуваєте на природі, заборонено передавати дитині їжу через багаття. Наші предки були впевнені в тому, що в іншому випадку він може вирости злодієм. Не можна сваритися з близькими. Це загрожує довгою розлукою або навіть розставанням. Щоб цього не сталося, не варто затівати серйозну розмову і намагатися з'ясувати відносини.

Не рекомендується цього вівторка влаштовувати гучні гулянки, особливо з розпиванням алкогольних напоїв. Вважається, що якщо не послухатися цієї заборони предків, почнуться великі проблеми зі здоров'ям. 25 серпня не потрібно йти на поводу у своїх забобонів і відмовлятися від вигідних, але трудомістких пропозицій, інакше протягом найближчих декількох місяців їх не буде.

Народні прикмети 25 серпня

Якщо з ранку на траві паморозь - урожай озимих буде хорошим.

Якщо 25 серпень, день видався похмурим і дощовим - ясних теплих днів ранньої осені буде мало.

Якщо кішка миє шерсть на голові - буде тепло і сонячно.

Якщо на Фотю Поветенного ясно і тепло - вродить білий гриб.

Фотя-Поветенний господареві спокою не дає - на повітку кличе. Люлька тріщить при палінні - до дощу.

Півні втрачають пір'я в цей час - до затяжної осені.

Якщо сіно на лузі отсиревает, слід чекати дощу, можливо, що супроводжується грозою.