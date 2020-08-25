Коронавірус в Україні: вперше за кілька днів знизилася захворюваність

В Україні за минулу добу від коронавируса померло 25 осіб. Всього з моменту поширення хвороби зафіксовано 2 318 смертей.

В Україні станом на ранок 25 серпня фіксують невеликий спад захворюваності коронавірусної інфекції - за минулу добу захворіло 1 658 осіб.

Найбільше хворих було виявлено в Чернівецькій (204), Івано-Франківській (179), Харківській (173), Львівській областях (136).

У Києві за минулу добу вперше за кілька днів виявили менше 200 випадків - 130.

Про це свідчать дані інтерактивної карти Ради національної безпеки і оборони.

З початку епідемії від ускладнень померли 2 318 осіб, з них 25 за минулу добу. Число людей, які захворіли і успішно вилікувалися становить 52 870, з них 346 за добу. Загальна кількість інфікованих становить 108 415 осіб. На сьогоднішній день активно хворіють 53 227 пацієнтів.

Ситуація по областях:

Вінницька область - 3649 випадків;

Волинська область - 5187 випадків;

Дніпропетровська область - 2050 випадків;

Донецька область - 1238 випадків;

Житомирська область - 2923 випадки;

Закарпатська область - 7063 випадки;

Запорізька область - 1407 випадків;

Івано-Франківська область - 8154 випадки;

Кіровоградська область - 769 випадків;

Київ - 12153 випадки;

Київська область - 5115 випадків;

Львівська область - 13389 випадків;

Луганська область - 244 випадки;

Миколаївська область - 1004 випадки;

Одеська область - 6166 випадків;

Полтавська область - 677 випадків;

Рівненська область - 8644 випадки;

Сумська область - 1246 випадків;

Тернопільська область - 4923 випадки;

Харківська область - 7807 випадків;

Херсонська область - 337 випадків;

Хмельницька область - 2047 випадків;

Чернівецька область - 9371 випадок;

Черкаська область - 1300 випадків;

Чернігівська область - 1552 випадка.

Як повідомлялося, в Україні вже другий день поспіль фіксують менше 2 тисяч хворих. Вчора повідомлялося про 1 799 нових хворих. Україна опинилася на 3-му місці серед країн Європи за кількістю нових випадків COVID-19.

Всього в світі за станом на ранок 25 серпня зареєстровано майже 24 мільйони хворих. За 24 серпня в Індії виявили ще 60 тисяч випадків захворювання, в США - 41 тисячу, в Бразилії - 21 тисячу.