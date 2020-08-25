МОЗ змінив карантинні вимоги для шкіл

У МОЗ анонсували публікацію всіх правил для навчання в школах вже сьогодні на сайті відомства.

Максим Стапанов повідомив, що МОЗ змінив правила карантинних обмежень в школах.

Так, зміни торкнуться учнів 1-4 класів.

"Для учнів 1-4 класів пересування в приміщеннях установах освіти буде дозволено без використання маски або респіраторів", - зазначив Степанов.

У помаранчевих зонах педагогам рекомендують носити захисні щитки, а в жовтих і зелених зонах - просто дотримання соціальної дистанції. Якщо хоча б один учень заразиться коронавірусом, то весь клас повинен йти на самоізоляцію. Дозатори і антисептики повинні бути тільки на вході, в подальшому учні та викладачі повинні мити руки після кожного уроку.

Нагадаємо, В Україні станом на ранок 25 серпня фіксують невеликий спад захворюваності коронавірусної інфекції - за минулу добу захворіло 1 658 осіб.