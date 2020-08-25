Адаптивний карантин: в Кабміні можуть продовжити обмеження до 1 жовтня

У Кабміні України можуть продовжити адаптивний карантин в країні до 1 жовтня. Про це повідомило урядове джерело.

"Питання сьогодні обговорювалося, попередньо дата продовження - 1 жовтня", - повідомили в уряді.

У той же час влада підкреслила, що проекту рішення поки немає, невідомо, чи буде воно прийматися на засіданні уряду в найближчою середу або пізніше.

За словами Віктора Ляшка, лікарні не зацікавлені в тому, щоб "накручувати" кількість пацієнтів, а показники перестраховують один одного.

Раніше, потрапили в червону зону Чернівці відмовилися посилювати карантинні обмеження.

Також повідомлялося, що Верховна рада України оголосила конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України.