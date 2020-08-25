Україна планує закрити кордон для іноземців з "червоних зон: деталі

Україна планує заборонити іноземцям з "червоної зони" в'їзд в країну на 30 днів. Про це повідомили в ОП.

Уряд з цього приводу вже розробляє регламент. В Офісі пояснили таке рішення стрімким збільшенням числа нових інфікованих COVID-19 в світі.

При цьому заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту і представників гуманітарних місій.

У той же час на нараді домовилися не ускладнювати в'їзд і громадянам Білорусі з огляду на напружену ситуацію в сусідній країні.

Зеленський навіть запропонував ввести полегшені умови перетину кордону для білорусів.

На цій же нараді погодилися продовжити дію адаптивного карантину в Україні до 1 листопада.