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Вівторок, 25.08.2020
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Україна планує закрити кордон для іноземців з "червоних зон: деталі

Україна планує закрити кордон для іноземців з "червоних зон: деталі
17:20 Сьогодні Телеграф Фото: ГПСУ
Україна планує заборонити іноземцям з "червоної зони" в'їзд в країну на 30 днів. Про це повідомили в ОП.

Уряд з цього приводу вже розробляє регламент. В Офісі пояснили таке рішення стрімким збільшенням числа нових інфікованих COVID-19 в світі.

При цьому заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту і представників гуманітарних місій.

У той же час на нараді домовилися не ускладнювати в'їзд і громадянам Білорусі з огляду на напружену ситуацію в сусідній країні.

Зеленський навіть запропонував ввести полегшені умови перетину кордону для білорусів.

На цій же нараді погодилися продовжити дію адаптивного карантину в Україні до 1 листопада. 

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Все по темі:

Карантин, "Кордон", Іноземці, Коронавірус, Червона зона.

Автор:

Телеграф
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