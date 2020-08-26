26 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

26 серпня православна церква вшановує пам'ять єпископа Тихона Задонського, якого вважали важливим просвітителем в 18 столітті.

Церква в цей день згадує кончина і друге знайдення мощей Воронезького єпископа Тихона (ім'я при народженні - Тимофій Соколов).

Народився святий в бідній родині. Рано втративши батька, сам часом працював лише за їжу. Завдяки старанням матері і старшого брата вступив до духовної школи в Новгороді. Потім була семінарія, де він отримав нове прізвище - Соколов. 14 років провів в навчанні. Після цього викладав в Тверській семінарії богослов'я російською мовою, а не латиною, як було прийнято. До нього на лекції приходило багато бажаючих. У віці 34 років прийняв чернечий постриг і став іменуватися Тихоном.

Пройшовши важкий і цікавий життєвий шлях, цей святий був вікарієм Новгородської єпархії, єпископом Кексгольмського і Ладозьким, потім Воронезьким і Єлецьким. Після себе залишив чимало праць. Вийшовши на спокій, оселився в Задонському монастирі, де і помер. (Джерело: «Новий Шлях»).

Прізвисько «Страсний» святий Тихон отримав через те, що в цей день відбуваються святкування на честь «Страсний» ікони Божої матері. Свою назву святий образ отримав через те, що на ньому зображені ангели зі знаряддями страстей Господніх (спис, цвяхи, хрест і губка).

26 серпня наші предки молилися святому Тихону про умиротворення душі. У цей день вони ходили до церкви і замовляли молебень. Святий також вважається рятівником від депресії і біснування.

День присвячували прибирання і провітрювання дворових будівель перед тим, як туди буде покладено урожай.

Що не можна робити 26 серпня:

Категорично не можна в цей день сумувати.

Не можна брехати, обговорювати інших і конфліктувати з іншими.

Краще не починати нових справ: буде складно, а результат виявиться не таким, як було задумано.

Цієї середи краще не ходити по гриби. Вважається, що урожай буде або мізерним, або поганим.

26 серпня краще відкласти підписання контрактів, старт нових проектів, придбання житла і зміну роботи.

Що можна робити 26 серпня:

День підходить для того, щоб розібратися у взаєминах з оточуючими. Постарайтеся забути минуле і помиритися в тими людьми, з якими ви в сварці.

Можна присвятити час генерального прибирання: помийте підлоги, вікна, виперіть брудні речі.

Також в цей день рекомендується зайнятися приготуванням закруток на зиму і сходити в ліс.

Тихона Задонського можна помолитися про заспокоєння душі.

Народні прикмети 26 серпня: