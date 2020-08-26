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26 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

26 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

26 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Оновлено 10:08 Сьогодні Телеграф www.pexels.com
26 серпня православна церква вшановує пам'ять єпископа Тихона Задонського, якого вважали важливим просвітителем в 18 столітті.

Церква в цей день згадує кончина і друге знайдення мощей Воронезького єпископа Тихона (ім'я при народженні - Тимофій Соколов).

Народився святий в бідній родині. Рано втративши батька, сам часом працював лише за їжу. Завдяки старанням матері і старшого брата вступив до духовної школи в Новгороді. Потім була семінарія, де він отримав нове прізвище - Соколов. 14 років провів в навчанні. Після цього викладав в Тверській семінарії богослов'я російською мовою, а не латиною, як було прийнято. До нього на лекції приходило багато бажаючих. У віці 34 років прийняв чернечий постриг і став іменуватися Тихоном.

Пройшовши важкий і цікавий життєвий шлях, цей святий був вікарієм Новгородської єпархії, єпископом Кексгольмського і Ладозьким, потім Воронезьким і Єлецьким. Після себе залишив чимало праць. Вийшовши на спокій, оселився в Задонському монастирі, де і помер. (Джерело: «Новий Шлях»).

 

Прізвисько «Страсний» святий Тихон отримав через те, що в цей день відбуваються святкування на честь «Страсний» ікони Божої матері. Свою назву святий образ отримав через те, що на ньому зображені ангели зі знаряддями страстей Господніх (спис, цвяхи, хрест і губка).

26 серпня наші предки молилися святому Тихону про умиротворення душі. У цей день вони ходили до церкви і замовляли молебень. Святий також вважається рятівником від депресії і біснування.

День присвячували прибирання і провітрювання дворових будівель перед тим, як туди буде покладено урожай.

Що не можна робити 26 серпня:

  • Категорично не можна в цей день сумувати.
  • Не можна брехати, обговорювати інших і конфліктувати з іншими.
  • Краще не починати нових справ: буде складно, а результат виявиться не таким, як було задумано.
  • Цієї середи краще не ходити по гриби. Вважається, що урожай буде або мізерним, або поганим.
  • 26 серпня краще відкласти підписання контрактів, старт нових проектів, придбання житла і зміну роботи.

Що можна робити 26 серпня:

  • День підходить для того, щоб розібратися у взаєминах з оточуючими. Постарайтеся забути минуле і помиритися в тими людьми, з якими ви в сварці.
  • Можна присвятити час генерального прибирання: помийте підлоги, вікна, виперіть брудні речі.
  • Також в цей день рекомендується зайнятися приготуванням закруток на зиму і сходити в ліс.
  • Тихона Задонського можна помолитися про заспокоєння душі.

Народні прикмети 26 серпня:

  • Якщо над лісом стоїть густий туман - урожай грибів буде відмінним.
  • Якщо 26 серпня багато грибів вродило, так і хліба буде багато.
  • Якщо сова всю ніч гупає - скоро погода зміниться.
  • Якщо вітер ледве дме - найближчими днями будуть тихими, а якщо ураганом носиться - чекай дощовий і непогожий вересень.
  • Після малого дощу туман над землею стелиться - до похмурої погоди.
  • Вугілля в багатті швидко покриваються золою - до поліпшення погоди.
  • Мерехтлива місяць - до дощу.
  • Листя на березі пожовкли - чекай заморозків.
  • Фазан з вечора ховається в кущах - до дощу і вітру.
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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

Автор:

Телеграф
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