26 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Церква в цей день згадує кончина і друге знайдення мощей Воронезького єпископа Тихона (ім'я при народженні - Тимофій Соколов).
Народився святий в бідній родині. Рано втративши батька, сам часом працював лише за їжу. Завдяки старанням матері і старшого брата вступив до духовної школи в Новгороді. Потім була семінарія, де він отримав нове прізвище - Соколов. 14 років провів в навчанні. Після цього викладав в Тверській семінарії богослов'я російською мовою, а не латиною, як було прийнято. До нього на лекції приходило багато бажаючих. У віці 34 років прийняв чернечий постриг і став іменуватися Тихоном.
Пройшовши важкий і цікавий життєвий шлях, цей святий був вікарієм Новгородської єпархії, єпископом Кексгольмського і Ладозьким, потім Воронезьким і Єлецьким. Після себе залишив чимало праць. Вийшовши на спокій, оселився в Задонському монастирі, де і помер. (Джерело: «Новий Шлях»).
Прізвисько «Страсний» святий Тихон отримав через те, що в цей день відбуваються святкування на честь «Страсний» ікони Божої матері. Свою назву святий образ отримав через те, що на ньому зображені ангели зі знаряддями страстей Господніх (спис, цвяхи, хрест і губка).
26 серпня наші предки молилися святому Тихону про умиротворення душі. У цей день вони ходили до церкви і замовляли молебень. Святий також вважається рятівником від депресії і біснування.
День присвячували прибирання і провітрювання дворових будівель перед тим, як туди буде покладено урожай.
Що не можна робити 26 серпня:
Що можна робити 26 серпня:
Народні прикмети 26 серпня: