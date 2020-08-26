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Дощі з грозами: чим "здивує" погода на цьому тижні

Дощі з грозами: чим "здивує" погода на цьому тижні
Оновлено 12:43 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
У середу, 26 серпня, в Україні місцями значні дощі, температура вдень 26-31 °. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"26 серпня вночі в північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень місцями в північно - східній частині короткочасні дощі (вночі на Київщині та Чернігівщині місцями значні), місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно - західний, вдень в західних і східних областях південно - західний, 5 - 10 м / с. Температура вночі 11 - 16 ° C, в південній частині 16 - 20 ° C, вдень в західних, північних, більшості центральних областей 21 - 26 ° C, на решті території 26 - 31 ° C ", - йдеться в повідомленні.

Також синоптики попередили, що 26 - 28 серпня в південних, східних, більшості центральних областей та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

26 серпня

У Києві 26 серпня вночі очікується значний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 14 - 16 ° C, вдень 22 - 24 ° C. На Київщині вночі помірний, місцями значний дощ; вдень без опадів. Температура вночі 11 - 16 ° C, вдень 21 - 26 ° C.

Прогноз погоди

27 серпня в західних, північних областях, вдень місцями і на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині, 28 серпня в північно - східній частині країни невеликий, місцями помірний короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер південно - західний з переходом на північно - західний, 7 - 12 м / с, 27 серпня в західних областях місцями пориви 15 - 20 м / с. Температура вночі 10 - 15 ° C, в південній частині 14 - 19 ° C; вдень в західних і північних областях 19 - 24 ° C, на решті території 23 - 28 ° C, 27 серпня в південній частині 27 - 32 ° C.

У Києві та в Київській області 27 серпня вночі місцями, вдень скрізь невеликий короткочасний дощ; 28 серпня без опадів. Температура вночі 10 - 15 ° C, вдень 19 - 24 ° C.

Погода на 29 серпня

29 серпня в Україні вночі очікується 8 - 13 ° C, на півдні 14 - 20 ° C, вдень 24 - 30 ° C, в північних областях 21 - 26 ° C; 30 серпня вночі 13 - 18 ° C, в південній частині до 22 ° C, вдень 28 - 34 ° C.

Погода на 30 серпня

У Києві та столичному регіоні 29 - 30 серпня без опадів. Температура 29 серпня вночі 8 - 13 ° C, вдень 21 - 26 ° C; 30 серпня вночі 13 - 18 ° C, вдень 28 - 33 ° C.

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Погода, Укргидрометцентр, Україна.

Автор:

Телеграф
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