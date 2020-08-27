27 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Народне свято "Михей Тіхова" відзначається 27 серпня. У церковному календарі цей день вшанування Міхея Мораші, одного з 12 малих пророків. У цей день по силі вітру судили про майбутню погоду.

Михей вважається "малим" біблійним пророком. Він жив в Юдеї в 8 столітті до нашої ери. Був автором пророчої книги, а також основоположником тенденції спрощувати суть іудаїзму. Вважається, що Михей першим з пророків передбачив, що Іудея буде зруйнована через гріховної поведінки її лідерів. Однак, зустрічається у нього і пророцтво, що вселяє надію, - здогадалася про прихід Месії.

Відомо, що в цей день дулі досить сильні вітри, за якими люди судили про погоду на наступні дні. Наші предки намагалися до Михею закінчити всі роботи в полі. Допомагали і тим, у кого не було чоловіка в будинку - вдовам і сиротам. На полях 27 серпня вже можна було сіяти озимі. За астрономічним календарем наступала осінь. З дерев вже падало листя, а повітря з кожним днем ставав все прохолодніше.

Тіховієм цей день прозвали тому, що було прийнято спостерігати за вітром: якщо він був тихий і спокійний, то осінь буде сонячною, а якщо швидкий і стрімкий - слід чекати негоди. З цього приводу складали приказки:

"Тихий вітер в сад - суха осінь в ліс"; "Міхєєв день з Бабиним влітку бурею-вітром перегукуються".

На Міхея зазвичай вшановували мулярів - будівельників храмів, фортець, княжих і царських хором, помічників всіх, хто хоче обзавестися житлом. Каменярів шанували і навіть побоювалися, адже якщо їм не догодити, вони могли створити з господарем злий жарт - наприклад, закласти в комин гусяче перо. У цьому випадку кожен раз, коли стануть топити піч, вона буде "стогнати" і лякати домочадців.

Після Міхея завершувався Успенський піст і починався осінній м'ясоїд. У цю пору грали заздалегідь зговореними весілля. Так що Міхєєв день був останньою можливістю посвататися до вподобаної дівчини.

Що не рекомендується робити 27 серпня:

Утримайтеся від вживання алкоголю. Вважається, що це накликає біду і великі фінансові втрати.

Не кричіть і не підвищуйте голос.

В Міхєєв день краще дотримуватися тиші.

Нікому не розповідайте про поганих снах, інакше вони можуть збутися.

Не рекомендується в цю дату брати і віддавати гроші. Всі операції, пов'язані з фінансами, краще перенести на інший день.

Народні прикмети 27 серпня

Якщо 27 серпня вітер сильний, то вересень буде дощовим.

Тихий вітер в сад - суха осінь в ліс.

Північний вітер - до хорошого урожаю жита.

Якщо на Михея журавлі не полетіли - значить зима буде пізньою, якщо ж зірвалися - бути морозу в середині осені.

Міхєєв день Успенський піст кінчає, з бабиним літом бурею-вітром перегукується.

У кого іменини 27 серпня?

Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Михей, Микола, Федір, Єва, Євдокія.