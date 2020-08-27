Коронавірус: в Україні знову майже дві тисячі хворих і новий антирекорд смертей

В Україні станом на ранок 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.
Так за минулу добу виявили ще 1 974 нових хворих.
Про це свідчать дані інтерактивної карти Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше випадків зафіксували у Києві (220), Харківській (218), Одеській (185) та Львівській (203) областях.
За 26 серпня померло рекордна кількість хворих - 49. При цьому одужали 763. Всього з початку поширення захворювання від ускладнень хвороби померли 2 403. перехворіли і одужали 54 217 осіб.
На сьогоднішній день число активних хворих становить 55 439.
Статистика захворюваності по регіонах:
Львівська область - 13 763 хворих (203 за добу);
Київ - 12 468 (220);
Чернівецька - 9700 (159);
Рівненська - 8818 (81);
Івано-Франківська - 8485 (164);
Харківська - 8202 (218);
Закарпатська - 7225 (82);
Одеська - 6537 (185);
Київська - 5305 (94);
Волинська - 5268 (47);
Тернопільська - 5245 (141);
Вінницька - 3736 (59);
Житомирська - 2998 (39);
Хмельницька - 2102 (40);
Дніпропетровська - 2095 (40);
Чернігівська - 1618 (48);
Запорізька - 1454 (15);
Черкаська - 1 318 (13);
Сумська - 1302 (33);
Донецька - 1278 (22);
Миколаївська - 1040 (17);
Кіровоградська - 780 (9);
Полтавська - 695 (11);
Херсонська - 363 (17);
Луганська - 264 (17).
Нагадаємо, вчора повідомлялося про 1 670 хворих за добу. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні уряд прийняв рішення продовжити карантин до 1 листопада. Карантинне зонування так само продовжать.
Також прийнято рішення заборонити в'їзд іноземцям на територію України до 28 вересня.
Нагадаємо, станом на ранок 26 серпня в Україні лабораторно підтвердили 110 085 випадків COVID-19, з них за добу - 1670. Приріст захворюваності збільшився на 12 осіб.
Український уряд зайнявся активізацією всіх сил для запобігання другої хвилі коронавірусного захворювання.