Коронавірус: в Україні знову майже дві тисячі хворих і новий антирекорд смертей

За добу виявили знову майже дві тисячі хворих, при цьому зафіксовано 49 летальних випадків. Найбільше хворих у Києві та в Львівській області.

В Україні станом на ранок 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Так за минулу добу виявили ще 1 974 нових хворих.

Про це свідчать дані інтерактивної карти Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше випадків зафіксували у Києві (220), Харківській (218), Одеській (185) та Львівській (203) областях.

За 26 серпня померло рекордна кількість хворих - 49. При цьому одужали 763. Всього з початку поширення захворювання від ускладнень хвороби померли 2 403. перехворіли і одужали 54 217 осіб.

На сьогоднішній день число активних хворих становить 55 439.

Статистика захворюваності по регіонах:

Львівська область - 13 763 хворих (203 за добу);

Київ - 12 468 (220);

Чернівецька - 9700 (159);

Рівненська - 8818 (81);

Івано-Франківська - 8485 (164);

Харківська - 8202 (218);

Закарпатська - 7225 (82);

Одеська - 6537 (185);

Київська - 5305 (94);

Волинська - 5268 (47);

Тернопільська - 5245 (141);

Вінницька - 3736 (59);

Житомирська - 2998 (39);

Хмельницька - 2102 (40);

Дніпропетровська - 2095 (40);

Чернігівська - 1618 (48);

Запорізька - 1454 (15);

Черкаська - 1 318 (13);

Сумська - 1302 (33);

Донецька - 1278 (22);

Миколаївська - 1040 (17);

Кіровоградська - 780 (9);

Полтавська - 695 (11);

Херсонська - 363 (17);

Луганська - 264 (17).

Нагадаємо, вчора повідомлялося про 1 670 хворих за добу. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні уряд прийняв рішення продовжити карантин до 1 листопада. Карантинне зонування так само продовжать.

Також прийнято рішення заборонити в'їзд іноземцям на територію України до 28 вересня.

Нагадаємо, станом на ранок 26 серпня в Україні лабораторно підтвердили 110 085 випадків COVID-19, з них за добу - 1670. Приріст захворюваності збільшився на 12 осіб.

Український уряд зайнявся активізацією всіх сил для запобігання другої хвилі коронавірусного захворювання.