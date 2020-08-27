Українцям можуть повернути жорсткий карантин

В Україні існує ймовірність повернення до жорсткого карантину на тлі зростання кількості інфікованих коронавірусом.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко виданню Апостроф.

Відповідаючи на питання, чи існує ймовірність повернення жорсткого карантину, Ляшко сказав:

"Не буду лукавити - існує. Але питання в тому, що система охорони здоров'я в кінці серпня - це вже не система охорони здоров'я в березні. Сьогодні ми чітко знаємо, скільки людей ми можемо розмістити в установах охорони здоров'я та чітко прогнозуємо, що не більше якої кількості заражень потрібно, щоб реєструвалося щодня, щоб наші медики справилися і надали медичну допомогу всім, хто її потребує ".

Також він зазначив, що зараз ситуація з епідемією йде по "жовтому" сценарію, коли на кінець року можливо буде 4 тисячі смертей. За словами Ляшка, якщо люди не будуть дотримуватися карантину, то українська система охорони здоров'я не впорається.

"Ніяких ліжок може не вистачити, якщо ніхто не буде дотримуватися обмеження. Сьогодні ми маємо 25 тис ліжок в лікарнях, які вже визначені для прийому хворих з коронавірусною хворобою. У нас є лікарні так званої другої хвилі, в резерві. Їх поступово підключають в тих регіонах, де перевищується відсоток наповненості ліжок. Потенційно там готове ще 10 000 ліжок ", - говорить головний санлікар.

Обласним державним адміністраціям також доручено перепрофілювати 30% всього ліжкового фонду під інфекційних хворих на сезон грипу та ГРВІ, який починається в жовтні, додав Ляшко.

12 березня в Україні ввели карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Обмеження повинні були діяти до 23 квітня, але пізніше уряд їх продовжило. Після завершення всеукраїнського карантину 11 травня і пом'якшення обмежувальних заходів, Кабмін ввів так званий адаптивний карантин. Це означає, що посилені обмеження будуть діяти тільки в тих регіонах, де є спалах захворювання. Після чого продовжили карантин в Україні до 31 липня через погіршення ситуації з коронавірусом в країні.

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні уряд прийняв рішення продовжити карантин до 1 листопада. Карантинне зонування так само продовжать. Також прийнято рішення заборонити в'їзд іноземцям на територію України до 28 вересня. Український уряд зайнялося активізацією всіх сил для запобігання другої хвилі коронавірусного захворювання.