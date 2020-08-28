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Погода: 28 серпня стане прохолодніше, а на вихідних буде спека у всіх регіонах

Погода: 28 серпня стане прохолодніше, а на вихідних буде спека у всіх регіонах
09:40 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
За прогнозами синоптиків, в п'ятницю, 28 серпня, в Україні стане прохолодніше, а на вихідних знову повернеться спека, істотних опадів не передбачається.

28 серпня короткочасні дощі пройдуть лише на північному сході країни. Температура повітря значно знизиться вночі до +11 ... + 13 °, вдень +22 ... + 24 °.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Погода в регіонах

На заході сухо, малохмарна погода очікується в усіх регіонах. Температура повітря вночі +11 ... + 13 °, удень +21 ... + 23 °. в Карпатському регіоні вдень +23 ... + 25 °.

На півночі країни місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, удень +20 ... + 22 °.

Прогноз погоди на 28 серпня

Прогноз погоди на 28 серпня фото: meteo.gov.ua

На сході країни в Харкові, Донецьку і Луганську пройдуть дощі, в інших регіонах малохмарна погода. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, удень +23 ... + 25 °.

У центрі мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +11 ... + 13 °, удень +23 ... + 25 °.

На півдні країни і в Криму сонячна погода, встановиться спека. Температура повітря вночі +16 ... + 18 °, удень +26 ... + 28 °.

Погода у Києві

У столиці в п'ятницю синоптики прогнозують малохмарну погоду. Температура повітря вночі +14 ... + 16 °, вдень +22 ... + 24 °.

Прогноз погоди в Києві на 28 серпня

Прогноз погоди в Києві на 28 серпня фото: meteo.gov.ua

29 і 30 серпня в Україні істотно потеплішає, вдень прогнозують літню спеку до +30 ... + 32 °. Опади очікуються лише в західному регіоні.

Прогноз погоди на 29 серпня

Прогноз погоди на 29 серпня фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 30 серпня

Прогноз погоди на 30 серпня фото: meteo.gov.ua

31 серпня на заході пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі +17 ... + 19 °, вдень +30 ... + 32 °.

Прогноз погоди на 31 серпня

Прогноз погоди на 31 серпня фото: meteo.gov.ua

1 вересня в Україні встановиться спекотна погода, місцями стовпчики термометрів будуть доходити до + 35 °. На заході пройдуть дощі і грози.

Прогноз погоди на 1 вересня

Прогноз погоди на 1 вересня фото: meteo.gov.ua

За прогнозами синоптиків, осінь 2020 буде дощовою. Рясні опади очікуються в жовтні і листопаді. Початок осені буде спекотним і сухим. В кінці вересня слід очікувати перших заморозків.

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Все по темі:

Погода, Укргидрометцентр, Синоптики, Прогноз погоді, Спека, Дощ, Погода в Україні.

Автор:

Телеграф
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