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29 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

29 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
08:16 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Третій Спас відзначається щорічно 29 серпня. У цей день православна церква відзначає Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Ісуса Христа. Інші назви свята: "Хлібний Спас", "Горіховий Спас", "Ореховнік", "Спас на полотнах", "Спас на полотні". В цей день випікали хліб із зерна нового врожаю. Також було прийнято торгувати полотнами.

Лляне полотно з відбитком особи Христа довгий час зберігався в Едессі як головний скарб міста. У 944 році імператор Костянтин VII викупив образ у Едесси і урочисто переніс його до Константинополя. З тих пір цей день став святковим. Сама ж реліквія згодом була загублена при розграбуванні міста учасниками одного з Хрестових походів. У православ'ї Нерукотворний образ розглядається як один з доказів істинності втілення другої особи Трійці в людській подобі, а в більш вузькому сенсі - як аргумент на користь іконошанування.

Третій Спас називали також Горіховим. До цього часу в лісах дозрівали горіхи, починався їх збір. Люди похилого віку загадували дітям загадки про горіхи: "Нагни мене, ломи мене. Злам - гладко, розколеш - солодко"; "Ні вікон, ні дверей, посередині - архирей"; "Маленький мужичок - кістяна шубка".

Відносно горіхів існували і прикмети. Якщо знайдені зрощені плоди покласти лівою рукою в кошик, то людину чекатиме успіх у фінансовій сфері. Дівчата, використовуючи ласощі в шкаралупі, намагалися на рік вперед визначити власну успішність у справах і відносинах з чоловіками.

Як індикатор виступала солодкість смаку ядра: чим вона більше, тим будуть значніше прийдешні досягнення.

Наші предки були переконані, що на Третій Спас гілки ліщини наповнюються магічною силою. Говорили, що саме на Горіховий Спас відьми, чаклуни і знахарі ходили в ліс для того, щоб запастися гілочками, листям і корою ліщини для лікування людей і проведення різних ритуалів. З цих гілочок робили магічні палички, виготовляли амулети і талісмани. Збирався ліщина зі спеціальними молитвами і подячними словами до самого дерева.

До речі, звертали увагу, чи багато плодів на дереві. У народі існувало повір'я, що якщо Господь нагородив багатим урожаєм горіхів, значить в цьому році велика частина людей прожила життя праведно. Якщо так продовжувати і далі, то в знак заохочення Господь дасть хороший урожай і в наступному році. Також про цей день говорили: "Третій Спас хліба припас". Господині пекли короваї з нового врожаю зерна. Третій Спас збігається з завершенням Успенського посту, тому дозволялося вживати в їжу м'ясні та рибні продукти. Крім того, 29 серпня було прийнято чистити джерела і колодязі, пити підземну воду.

Що не рекомендується робити 29 серпня:

У цей день не можна сваритися, лаятися і бажати комусь зла, вважається, що всі лихі повернеться з потрійною силою.

Не можна також в свято відмовляти бідним і мандрівникам в їжі і милостині. У цей день не можна займатися важкою фізичною роботою.

Свято необхідно проводити негаласливо і з молитвою.

Народні прикмети 29 серпня

Третій Спас хліба припас. Гарний Третій Спас - взимку буде квас.

Якщо хороший урожай на горіхи - буде хороший урожай хліба в майбутньому році.

Якщо журавель відлетить до Третього Спасу, то на Покров буде морозно.

Перший Спас - на воді стоять; Другий Спас - яблука їдять; Третій Спас - на зелених горах полотна продають.

У кого іменини 29 серпня?

Роман, Іван, Макар, Микола, Платон, Анфіса.

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Все по темі:

Свято, Третий Спас, Горіховий Спас, Прикмети, Традиції.

Автор:

Телеграф
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