"Прощальна спека": чим здивує погода в останні дні літа

В Україні в суботу, 29 серпня, опади не прогнозують, повітря прогріється до 32 °. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"Без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м / с. Температура вночі 9-14 °, на узбережжі морів 15-20 °, вдень у північній частині та східних областях 24-29 °, на решті території 27-32 °; в Карпатах вночі 5-10 °, вдень 20-22 ° ", - відзначають синоптики.

У Києві та Київській області переважатиме мінлива хмарність. Вітер південний, 5-10 м / с. Температура в столиці вночі 12-14 °, вдень 26-28 °, в регіоні вночі буде 9-14 °, вдень 24-29 °.

Також сухо буде і 30 серпня, вночі стовпчики термометрів піднімуться до 14-19 °, вдень до 28-33 °. У понеділок, 31 серпня, опади можливі лише в Карпатах, а 1 вересня - в західних областях. Температура вночі 13-19 °, на узбережжі морів до 23 °, вдень 30-36 ° (в північних областях 28-33 °), в західних областях 31 серпня 24-29 ° 1 вересня 21-26 °.

В останні дні літа в столиці і області буде сухо і ясно, вітер переважно південно-східний, 3-8 м / с. Температура вночі 14-19 °, вдень 29-34 °. Сухо буде і в перші дні осені, температура вночі 12-17 °, вдень 25-30 °.

В період 3-7 вересня невеликий короткочасні дощі та грози синоптики прогнозують лише в західній частині, а 6-7 вересня - і в північних областях. Температура вночі 12-18 °, вдень 30-36 °, в північних областях 23-29 °, в західних регіонах 20-26 °