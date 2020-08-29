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День пам'яті захисників України: Зеленський записав відеозвернення

День пам'яті захисників України: Зеленський записав відеозвернення
13:15 Сьогодні Телеграф
У День пам'яті захисників України Володимир Зеленський записав звернення, в якому зазначив, що цей день дуже важливий для історії незалежної України і "наша головна обов'язок нести всюди історію України, історію наших героїв". Про це повідомили в ОП.

"Дуже важливий день для історії незалежної України, сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв України, дійсно наших кращих українців, які захищали й оберігали кордону України, захищали наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Я думаю, день не випадковий, саме в цей день відбулася Іловайська трагедія , Іловайський котел, ми не повинні забувати цей день, ми не повинні забути кожне ім'я, кожне прізвище, які сьогодні звучали. Я запитав, скільки хвилин сьогодні ми оголошуємо прізвища, імена та по батькові наших хлопців - це тривало близько 40 хвилин. На жаль, ми не можемо скоротити цей час, але ми можемо, як держава, зробити все, щоб цей час не збільшувалася. Слава нашим Героям.  Слава нашим хлопцям. Слава тим, хто сьогодні на фронті захищає Україну від російської агресії, і ми не повинні забувати героїв кожної трагедії, але сьогодні я хочу сказати, що не дивлячись на те, що пройшло час, ми не повинні забувати всіх тих, через кого загинули наші хлопці в іловайськ котлі і правоохоронні органи, якою б гіркою правда не була, але вони повинні показати результат ", - зазначив Президент.

За його словами, в Офісі Генерального прокурора створений департамент війни, який розслідує подібні справи.

"Я знаю, що в Генеральній прокуратурі зроблений департамент війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні, на жаль, криваві справи. Будемо сподіватися, що вони в цьому напрямку будуть крокувати вперед ... Ми можемо сподіватися на те, що така рана, як сьогоднішній день, така рана на тілі історії України, і така рана на серці батьків всіх загиблих коли-небудь затягнеться, і я вам чесно скажу, що українська влада повинна робити все, щоб ця рана не затягнулася, щоб кожне ім'я ніхто не забув і щорічно розповідали не тільки дітям загиблих, не тільки батькам, які втратили своїх дітей, а щоб ми розповідали щодня, що такі трагедії в Україні були, такі діти-герої в Україні були і є, які віддають своє життя. Розповідати треба всім дітям, і мені здається, що це наша головна обов'язок нести всюди історію України, історію наших героїв ", - додав Зеленський.

Відеозвернення Володимира Зеленського:

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ОП, Володимир Зеленський, День пам'яті захисників України.

Автор:

Телеграф
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