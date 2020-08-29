Карантин у дитсадках: У МОЗ озвучили правила і рекомендації на 1 вересня

Глава МОЗ Максим Степанов розповів про правила і рекомендації для дошкільних установ (дитячих садків), які будуть діяти з 1 вересня в рамках адаптивного карантину.

На онлайн-брифінгу глава відомства відзначив, що перед початком зміни повинен обов'язково проводитися скринінг працівників закладу.

Чи дозволено батькам заходити в садок?

"Вихователі вранці приймають дітей до закладу від батьків на території закладу, але за межами будівлі. Це досить важливо, тобто для того, щоб не було входження в будівлю батьків", - додав Степанов.

Антисептики і рушники в садках

Також на вході в заклад треба організувати місце для обробки рук спиртовими антисептиками.

"Виключно на вході, виключно під контролем працівників закладу повинно це відбуватися", - підкреслив міністр. За його словами, всі протиепідемічні заходи для дітей повинні бути в ігровій формі.

"Що забороняється в цих закладах - використовувати багаторазові тканинні рушники. Чому ми забороняємо? Тому що все це може істотно вплинути на поширення COVID-19. Саме багаторазові рушники - якщо раптом хтось буде хворим. Використання м'яких іграшок. Килими з довгим ворсом. заходити всередину приміщення у вуличному взутті, тобто бажано на вході в приміщення відразу знімати відповідну вуличне взуття ", - додав Степанов.

Чи будуть проводити масові заходи і батьківські збори?

Також, за його словами, забороняється проведення масових заходів і батьківських зборів.

"Коли ми говоримо про масові заходи, то коли весь дитячий сад, все групи починають разом збиратися. Я думаю, що ви розумієте, що це велике скупчення людей, і все це викликає великий ризик поширення COVID-19", - зазначив міністр.

Особливості занять в умовах карантину

Також він повідомив, які рекомендації розробили в Міністерстві охорони здоров'я на період адаптивного карантину.

"Рекомендується розробити графік прогулянок і занять, щоб не допускати змішування груп. Щоб це було різний час, різні групи в дитячому садку ... Щоб між собою якомога менше діти контактували з різних груп", - зазначив Степанов. Крім того, рекомендується обмежити вправи, під час яких діти контактують між собою, викладачами і використовують додатковий інвентар.

"Якщо ви можете переглянути сам план таких занять, то бажано це зробити, щоб було якомога менше таких контактів", - додав він. Степанов також підкреслив, що працівники садочків повинні регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх антисептиками не рідше ніж раз в дві години і після відвідування громадських місць.

"У дитячому садку повинні проводити дезінфекцію поверхонь не менше, ніж кожні дві години, і відразу після завершення занять. Це повинно увійти в правила поведінки в дитячому саду. Необхідно проводити провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям і почергове провітрювання кімнат протягом дня ", - сказав він.

Степанов підкреслив важливість дотримання зазначених правил і рекомендацій, "якщо ми не хочемо чути повідомлення, що у нас в дитячому садку захворіли всі діти, він весь пішов на самоізоляцію"