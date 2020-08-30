30 серпня - яке свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

30 серпня православні східного обряду вшановують пам'ять Мирона, пресвітера Ахайя, який народився в Греції близько 201 року і страченого в 250 році.
Пресвітер був лагідним і милостивим до людей, але також і мужнім в захисті своїх чад. Одного разу, в свято Різдва Христового, він здійснював Богослужіння. У храм увійшов місцевий правитель Антипатр з воїнами, щоб схопити тих, що моляться і повести їх на муки. Бачачи це, святий Мирон почав гаряче заступатися за паству, викриваючи правителя в жорстокості.
Правитель почав зобов'язувати мученика поклонитися ідолам. Отримавши від святого негайний відмову, Антипатр тут же почав катувати Мирона. Крізь страждання, він співав псалми. В кінцевому підсумку серце святого не витримало і Священномученника помер.
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