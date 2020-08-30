30 серпня - яке свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

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Неділя, 30.08.2020
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Оновлено 11:47 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Сьогодні Україні відзначають день Мирона, який шанується в лику святих як священномученик.

30 серпня православні східного обряду вшановують пам'ять Мирона, пресвітера Ахайя, який народився в Греції близько 201 року і страченого в 250 році.

Пресвітер був лагідним і милостивим до людей, але також і мужнім в захисті своїх чад. Одного разу, в свято Різдва Христового, він здійснював Богослужіння. У храм увійшов місцевий правитель Антипатр з воїнами, щоб схопити тих, що моляться і повести їх на муки. Бачачи це, святий Мирон почав гаряче заступатися за паству, викриваючи правителя в жорстокості.

Правитель почав зобов'язувати мученика поклонитися ідолам. Отримавши від святого негайний відмову, Антипатр тут же почав катувати Мирона. Крізь страждання, він співав псалми. В кінцевому підсумку серце святого не витримало і Священномученника помер.

Заборони

  • Не варто міняти імідж зачіски. Фарбування або стрижка в цей день може накликати біду на кар'єру.
  • Весілля краще відкласти, адже існували повір'я, що люди, які одружилися сьогодні недовго будуть щасливі разом - дружина може овдовіти
  • Довге розгойдування і валяння в ліжку може викликати фінансові проблеми.
  • Сьогодні варто бути дуже щедрим і забути про жадібність. Предки були переконані, що до самого щедрому людині прийде найбільше удачі і здоров'я

Прикмети

  • На Мирона НЕ відсієш - на наступний рік збереш одні квіточки.
  • Якщо на Мирона вранці туман і роса - погода буде стояти гарна.
  • Ранній іній в цей день - чекай багатого врожаю в наступному році.
  • Вітер тихий значить Мирон відпочиває.
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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

Автор:

Телеграф
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