30 серпня - яке свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Сьогодні Україні відзначають день Мирона, який шанується в лику святих як священномученик.

30 серпня православні східного обряду вшановують пам'ять Мирона, пресвітера Ахайя, який народився в Греції близько 201 року і страченого в 250 році.

Пресвітер був лагідним і милостивим до людей, але також і мужнім в захисті своїх чад. Одного разу, в свято Різдва Христового, він здійснював Богослужіння. У храм увійшов місцевий правитель Антипатр з воїнами, щоб схопити тих, що моляться і повести їх на муки. Бачачи це, святий Мирон почав гаряче заступатися за паству, викриваючи правителя в жорстокості.

Правитель почав зобов'язувати мученика поклонитися ідолам. Отримавши від святого негайний відмову, Антипатр тут же почав катувати Мирона. Крізь страждання, він співав псалми. В кінцевому підсумку серце святого не витримало і Священномученника помер.

Заборони

Не варто міняти імідж зачіски. Фарбування або стрижка в цей день може накликати біду на кар'єру.

Весілля краще відкласти, адже існували повір'я, що люди, які одружилися сьогодні недовго будуть щасливі разом - дружина може овдовіти

Довге розгойдування і валяння в ліжку може викликати фінансові проблеми.

Сьогодні варто бути дуже щедрим і забути про жадібність. Предки були переконані, що до самого щедрому людині прийде найбільше удачі і здоров'я

Прикмети