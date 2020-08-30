Степанов: В Україні до 20% хворих на коронавірус потребують госпіталізації

В Україні до 20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Як тільки збільшується кількість людей, які захворіли на коронавірусів, відразу зростає кількість людей, які потребують госпіталізації.

В середньому до 20% хворих на коронавірус потребують госпіталізації ", - сказав міністр.

У той же час, за його словами, розрахунки ведуть відповідно до показників щотижневої статистики.

Нагадаємо, станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусів SARS-CoV-2, в світі складає 840 892. У свою чергу, одужали 16 327 204 особи.

Також повідомлялося, що станом на ранок неділі, 30 серпня, в Україні зафіксовано вже понад 119 000 випадків коронавірусу, приріст нових випадків за минулі 24 години склав понад 2 000.

Коронавірус SARS-CoV-2 може кілька тижнів залишатися в організмі дитини, буде при цьому безсимптомним носієм.