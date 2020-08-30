Скачать
Неділя, 30.08.2020
Літо закінчується: якою буде погода в останні дні
Літо закінчується: якою буде погода в останні дні
Робота школи на карантині: в МОЗ розповіли, кому доведеться вчитися виключно дистанційно
Робота школи на карантині: в МОЗ розповіли, кому доведеться вчитися виключно дистанційно
Постол в чемпіонському бою програв Раміреса (Відео)
Постол в чемпіонському бою програв Раміреса (Відео)
30 серпня - яке свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
30 серпня - яке свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Степанов: В Україні до 20% хворих на коронавірус потребують госпіталізації

Степанов: В Україні до 20% хворих на коронавірус потребують госпіталізації
Оновлено 14:41 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
В Україні до 20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Як тільки збільшується кількість людей, які захворіли на коронавірусів, відразу зростає кількість людей, які потребують госпіталізації.

В середньому до 20% хворих на коронавірус потребують госпіталізації ", - сказав міністр.

У той же час, за його словами, розрахунки ведуть відповідно до показників щотижневої статистики.

Нагадаємо, станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусів SARS-CoV-2, в світі складає 840 892. У свою чергу, одужали 16 327 204 особи.

Також повідомлялося, що станом на ранок неділі, 30 серпня, в Україні зафіксовано вже понад 119 000 випадків коронавірусу, приріст нових випадків за минулі 24 години склав понад 2 000.

Коронавірус SARS-CoV-2 може кілька тижнів залишатися в організмі дитини, буде при цьому безсимптомним носієм.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Максим Степанов, Україна.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "У нього свої мурахи в голові": Федецький прокоментував перехід Ракицького в російський клуб (Відео)
02 Невловимий Депа - в огляді матчу Ліон - Діжон
03 Танці, самоіронія і трохи божевілля: Lucas Bird записали кавер на популярну пісню (Відео)
04 Підвищення "мінімалки": Разумков підписав закон і передав його Зеленському
05 Протести в Мінську: силовики затримують журналістів (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
День шахтаря в Україні: деталі
День шахтаря в Україні: деталі
День в ООС: бойовики двічі порушили досягнуті в Мінську домовленості
День в ООС: бойовики двічі порушили досягнуті в Мінську домовленості
Нормалізація відносин: ОАЕ скасували економічний бойкот Ізраїлю
Нормалізація відносин: ОАЕ скасували економічний бойкот Ізраїлю
Негативний результат: Олені Кравець вдалося побороти COVID-19
Негативний результат: Олені Кравець вдалося побороти COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся