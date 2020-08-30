Робота школи на карантині: в МОЗ розповіли, кому доведеться вчитися виключно дистанційно

У міністерстві охорони здоров'я розповіли про умови переходу навчальних закладів на виключно дистанційну форму навчання.

"Якщо школа з точки зору свого освітнього процесу вважає, що можна, не перебуваючи в" червоному "рівні, наприклад, перебуваючи в тому ж" помаранчевому "рівні, зробити такий процес навчання змішаної форми - повна і безпосередньо стаціонар в школі, це вже питання , яке можна вирішити на рівні школи. Але перехід на виключно дистанційне навчання, тобто коли припиняється процес навчання безпосередньо в школі, це виключно, коли є червоний рівень епідеміологічної небезпеки в районі або в місті ", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на питання, за яких умов потрібно буде зі звичайної форми навчання в навчальних закладах перейти на змішану.

Він нагадав, що МОЗ надав чіткі рекомендації щодо зон за рівнем епідемічної небезпеки.

"Ми чітко дали рекомендації щодо зон, в якому рівні небезпеки припиняється навчання в школі і переходять на дистанційну форму навчання, - це виключно червона зона", - підкреслив міністр.

Він також закликав педагогів по можливості проводити уроки на відкритому повітрі.

"Коли ми говоримо про заняття на відкритому повітрі, ми говоримо, що по можливості максимально проводити заняття на відкритому повітрі. Ми ж розуміємо, що є заняття, які просто неможливо, згідно планів навчання, проводити на відкритому повітрі. Це стосується всіх без винятку класів - і початкової школи, і старшої школи. Тому в залежності від ваших навчальних планів, якщо є така можливість, будь ласка, намагайтеся проводити заняття на відкритому повітрі ", - додав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні з понеділка, 31 серпня, почне діяти нове епідемічне зонування. До червоної зоні будуть віднесені Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка і Ізмаїл Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області; міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області; місто Чернівці, Вижницький, Глибоческій, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.