Коронавірус: в Україні знову виявили понад дві тисячі хворих

В Україні за останню добу зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, загальна їхня кількість досягла 121 215.

В Україні станом на ранок 31 серпня лабораторно підтвердили 121 215 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

За минулу добу виявили ще 2 141 нового хворого.

Про це свідчать дані інтерактивної карти Ради національної безпеки і оборони. Найбільше заражень в Києві (277), Івано-Франківській (165), Одеській (189), Харківській (187) областях.

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 30 хворих, всього з моменту поширення хвороби померли 2 557 осіб. Захворіли і успішно вилікувалися вже 56 734. На сьогоднішній день число активних хворих становить 61 924.

Як повідомлялося, з сьогоднішнього дня в Україні оновлені карантинні зони.

У "червону" зону з найжорсткішими обмеженнями потрапило 10 міст і 11 районів. Велика частина країни все ще залишається в "зеленій" і "жовтої" зонах.

Нагадаємо, станом на ранок 31 серпня кількість інфікованих коронавірусів в світі перевищило 25 мільйонів. Тільки за останню добу в світі виявили понад 220 тисяч хворих коронавірусом, зокрема в Індії майже 80 тисяч випадків.