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Сухо і спека до + 35: погода на 31 серпня

Сухо і спека до + 35: погода на 31 серпня
09:55 Пн, 31 Серпень 2020 Телеграф
За прогнозами синоптиків, в Україні тиждень розпочнеться з спеки, невеликі дощі очікуються лише на заході країни.

Сьогодні, 31 серпня, у всіх регіонах встановиться спекотна погода, місцями до + 35 °.

Опадів не передбачається, у всіх регіонах буде сухо і сонячно.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах

На заході України очікується спекотна погода, дощів не буде. Температура повітря вночі +16 ... + 18 °, вдень +25 ... + 27 °.

У Карпатському регіоні вдень +29 ... + 31 °. На півночі країни малохмарна погода. Температура повітря вночі +15 ... + 17 °, вдень +29 ... + 31 °.

На сході країни сонячно і без опадів. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень +31 ... + 33 °.

У центрі мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16 ... + 18 °, вдень +31 ... + 33 °.

На півдні країни і в Криму сонячна погода, встановиться спека. Температура повітря вночі +16 ... + 18 °, вдень +33 ... + 35 °.

Погода у Києві

У столиці в п'ятницю синоптики прогнозують малохмарну погоду. Температура повітря вночі +17 ... + 19 °, вдень +31 ... + 33 °.

1 і 2 вересня в Україні буде спекотно, лише на заході прогнозують грозові дощі. Вночі температура повітря опуститься до +15 ... + 17 °. Днем прогнозують літню спеку до +29 ... + 31 °.


3 і 4 вересня погода істотно не зміниться, в західних регіонах очікуються дощі та грози, а також хмарна погода. На решті території країни буде ясно і без опадів. Температура повітря вночі +15 ... + 17 °, вдень +25 ... + 27 °.

За прогнозами синоптиків, осінь 2020 буде дощовою. Рясні опади очікуються в жовтні і листопаді. Початок осені буде спекотним і сухим. В кінці вересня слід очікувати перших заморозків.

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