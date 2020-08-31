COVID-19 в Україні: де виявили найбільше хворих, статистика по регіонах, карта

Упродовж минулої доби найбільше хворих коронавірусною хворобою COVID-19 виявили в
Києві (277 випадків),
Одеській (189)
Харківській (187) областях.
Всього за добу в Україні зафіксували 2141 нових заражень.
За весь час епідемії в Україні виявили 121 215 хворих, 57 114 видужали і 2557 померлих. Про це свідчать дані інтерактивної карти Ради національної безпеки і оборони.
Статистика захворювання по регіонах:
Вінницька обл - 3993 (45)
Волинська обл - 5471 (+54)
Дніпропетровська обл - 2349 (+43)
Донецька обл - 1418 (+2)
Житомирська обл - 3302 (+89)
Закарпатська обл - 7516 (60)
Запорізька обл - 1596 (+38)
Івано-Франківська обл - 9179 (+165)
Кіровоградська обл - 814 (+4)
Київ - 13370 (+277)
Київська обл - 5669 (+89)
Львівська обл - 14510 (+154)
Луганська обл - 315 (+3)
Миколаївська обл - 1 252 (+83)
Одеська обл - 7283 (+189)
Полтавська обл - 789 (19)
Рівненська обл - 9182 (+84)
Сумська обл - 1470 (+14)
Тернопільська обл - 6014 (+149)
Харківська обл - 9076 (+187)
Херсонська обл - 396 (+4)
Хмельницька обл - 2481 (+79)
Чернівецька обл - 10303 (+158)
Черкаська обл - 1573 (+35)
Чернігівська обл - 1894 (+117)
Як повідомлялося, з сьогоднішнього дня в Україні оновлені карантинні зони. У "червону" зону з найжорсткішими обмеженнями потрапило 10 міст і 11 районів. Велика частина країни все ще залишається в "зеленій" і "жовтої" зонах.
Нагадаємо, станом на ранок 31 серпня кількість інфікованих коронавірусом в світі перевищило 25 мільйонів. Тільки за останню добу в світі виявили понад 220 тисяч хворих коронавірусом, зокрема в Індії майже 80 тисяч випадків.