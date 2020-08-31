COVID-19 в Україні: де виявили найбільше хворих, статистика по регіонах, карта

В Україні станом на ранок 31 серпня лабораторно підтвердили 121 215 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Упродовж минулої доби найбільше хворих коронавірусною хворобою COVID-19 виявили в

Києві (277 випадків),

Одеській (189)

Харківській (187) областях.

Всього за добу в Україні зафіксували 2141 нових заражень.

За весь час епідемії в Україні виявили 121 215 хворих, 57 114 видужали і 2557 померлих. Про це свідчать дані інтерактивної карти Ради національної безпеки і оборони.

Статистика захворювання по регіонах:

Вінницька обл - 3993 (45)

Волинська обл - 5471 (+54)

Дніпропетровська обл - 2349 (+43)

Донецька обл - 1418 (+2)

Житомирська обл - 3302 (+89)

Закарпатська обл - 7516 (60)

Запорізька обл - 1596 (+38)

Івано-Франківська обл - 9179 (+165)

Кіровоградська обл - 814 (+4)

Київ - 13370 (+277)

Київська обл - 5669 (+89)

Львівська обл - 14510 (+154)

Луганська обл - 315 (+3)

Миколаївська обл - 1 252 (+83)

Одеська обл - 7283 (+189)

Полтавська обл - 789 (19)

Рівненська обл - 9182 (+84)

Сумська обл - 1470 (+14)

Тернопільська обл - 6014 (+149)

Харківська обл - 9076 (+187)

Херсонська обл - 396 (+4)

Хмельницька обл - 2481 (+79)

Чернівецька обл - 10303 (+158)

Черкаська обл - 1573 (+35)

Чернігівська обл - 1894 (+117)

Як повідомлялося, з сьогоднішнього дня в Україні оновлені карантинні зони. У "червону" зону з найжорсткішими обмеженнями потрапило 10 міст і 11 районів. Велика частина країни все ще залишається в "зеленій" і "жовтої" зонах.

Нагадаємо, станом на ранок 31 серпня кількість інфікованих коронавірусом в світі перевищило 25 мільйонів. Тільки за останню добу в світі виявили понад 220 тисяч хворих коронавірусом, зокрема в Індії майже 80 тисяч випадків.