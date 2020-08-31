31 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

У Народному календарі 31 серпня отримав назву дня Флора і Лавра. Його ще також називають кінським святом. Раніше в цей час закінчувалися всі роботи на полях, а господині солили огірки і заготовляли їх на зиму.

31 серпня православні згадують святих братів Флора і Лавра, а називається день в народі Досевкі, Кінське свято, Флор і Лавр - лошадники.

Віруючі вшановували ранньохристиянських мучеників, які за легендами прославилися своїм зодчеським мистецтвом, умінням зцілювати і щедрістю. Згідно з житієм, Флор і Лавр були рідними братами, з юності увірувавшими в Христа. Їх, як відомих мулярів, правитель Іллірика направив до правителя сусідньої області для побудови нового язичницького храму. Брати віддавали отриману плату бідним і проповідували їм Христа.

У новозбудованому храмі, в який ще не були внесені ідоли, Флор і Лавр разом з повернутими ними християнами звершили спільну молитву, а після цього знищили ідолів, призначених для перенесення в храм. Всі учасники цих подій були схоплені і спалені, а Флор і Лавр були відправлені назад в Іллірик. Флор і Лавр сповідали себе християнами перед правителем, після чого були кинуті в колодязь і засипані землею.

У цей день приділяють особливу увагу коням: їх купають, розчісують, годують і вигулюють. Вважається, що тим самим людина отримує благословення святих. Було покладено робити випічку у формі коней з двома головами або підкови. Для табунників готували особливий пиріг.

Починалися "бабські посиденьки", коли жінки збиралися біля будинку вдови і проводили там довгий час за бесідами і рукоділлям. А ще збирали якраз достиглі до цього часу яблука. А ще дуже пильно стежили за погодою і явищами. Не дарма на протязі довгих років збиралися народні прикмети, завдяки яким можна було судити про погоду найближчим часом і навіть на осінь.

Що не можна робити 31 серпня:

Не можна працювати на конях в цей день.

Також заборонено 31 серпня запрягати воза і випалювати тавро на худобі.

Вважається, що в цей день не можна конфліктувати.

Не носіть 31 серпня стару і незручне взуття - до поганого життєвому шляху.

Не можна перераховувати наявні кошти і скаржитися на відсутність грошей.

Вважається, що тоді їх стане ще менше. Щоб цього не сталося, не варто і тримати гаманець порожнім, а також показувати кому-небудь його вміст. Якщо в цей день сидіти на столі або струшувати з нього крихти рукою, можна залучити в своє життя сльози.

Біди чекають і того, хто одягне в цей день чорне. Це не стосується людей, які дотримуються траур.

Прикмети на день Флора і Лавра

Повітря в цей день свіже - буде погана погода.

Жаркий день - до швидкого дощу.

Непосидючий кінь обіцяє негоду.