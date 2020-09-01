1 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

У народі раніше цей день вважався Новим роком. Сьогодні предки намагалися починати все з чистого аркуша.

У перший день осені на Русі відзначали народне свято - день Фекли-свекольніци.

1 вересня селяни займалися прибиранням буряка, який згодом використовували не тільки для приготування їжі, а й для лікування хвороб. Вважалося, що цей коренеплід здатний вилікувати зубний біль і запалення очей. Також буряк використовували як проносний засіб. Православна церква в цей день вшановує пам'ять святих Симеона Стовпника і Андрія Стратилата.

Заборони

Пліткарям доля сьогодні не рада.

Не варто обговорювати інших людей і свої проблеми краще тримати в секреті. У зворотному випадку - чекай великих збитків.

Якщо Ви втратите можливість запуску або завершення будь-якого проекту, отримання нової роботи, отримати такий шанс буде можливо нескоро.

До слова, тим, хто збирається в подорож, не рекомендується чинити взуття та одяг. У зворотному випадку поїздка буде або зірвана, або залишить після себе неприємний осад.

Сьогодні ні в якому разі не можна заздрити, особливо чорною заздрістю.

Порадіти чиїмось успіху не заборонено. Сьогодні корисно брати з когось приклад.

Прикмети

Південний вітер - до хорошого урожаю вівса.

Місяць рогами вгору - на гарну погоду.

Яка погода 1 вересня, така і осінь буде.

Вранці туман - до сніжної зими.

Якщо з ліщини листя опадає - час буряк викопувати.