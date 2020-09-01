Школярі повертаються до навчання: що важливо знати

Основні вимоги МОЗ до роботи шкіл:
носіння маски обов'язково при вході в будівлю школи і на перервах (виняток - учні 1-4 класів);
наявність на вході в школу антисептичних засобів;
заборонений вхід в будівлю особи, що проводжала дитину;
регулярна дезінфекція приміщень після закінчення занять, провітрювання 10 хвилин після кожного уроку;
обов'язкове миття рук перед початком кожного уроку;
організація гнучкої структури освітнього процесу з можливістю зміни термінів канікул в залежності від епідситуації;
проведення занять у приміщеннях великої площі, по можливості, на вулиці;
температурний контроль для всіх педагогів до початку робочого дня;
в "помаранчевій" зоні вчителям рекомендовано додатково використовувати захисних щитків, а в "зеленій" і "жовтої" зонах досить соціальної дистанції.
Дозволяється використання захисних масок не тільки промислового виробництва, а й самостійного. У школах заборонено формат "шведського столу" в їдальнях, можливий сендвічний тип харчування.
Обов'язкове дотримання соціальної дистанції, розміщення за столами не більше 4-х чоловік. Організація транспорту для перевезення школярів - з дотриманням санітарних норм, кількість пасажирів обмежується числом місць для сидіння. У разі виявлення коронавірусу хоча б у одного учня, весь клас відправляється на самоізоляцію.
Навчання "червоних" зонах
У регіонах з високим рівнем захворюваності СOVID-19 робота установ освіти заборонена. Навчальний процес в школах "червоної" зони організовується в дистанційному режимі як мінімум на 14 днів, до моменту перегляду карантинного зонування.
Державна комісія з ТЕБ та НС з 31 серпня до 14 вересня встановила "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки:
Івано-Франківська область (Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський, Тисменицький р-ни);
Тернопільська область (Бережани, Чортків, Бережанський р-н);
Чернівецька область (Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький р-ни);
Рівненська область (Острог, Дубно, Костопільський, Рівненський р-ни);
Одеська область (Ізмаїл, Біляївка).
Таким чином, 1 вересня в вищевказаних містах і районах школи не відкриють двері для учнів.
Незважаючи на акції протесту в Чернівцях з приводу жорстких карантинних обмежень, в міськраді підтвердили, що освітні заклади працюватимуть дистанційно до 14 вересня.
Канікули замість дистанційного навчання
Школярам Івано-Франківська продовжили літні канікули до 11 вересня. Місто увійшло в "червону" зону за рівнем захворюваності, але місцева влада прийняла рішення оголосити двотижневі канікули замість організації навчального процесу в онлайн-форматі.
У Калуші Івано-Франківської області також відклали старт навчального року. Після присвоєння місту "червоного" епідеміологічного рівня мер Ігор Матвійчук заявив, що з 1 вересня школи не почнуть роботу в дистанційному режимі. Канікули вирішено продовжити ще на два тижні, частково за рахунок зимових канікул.