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Вівторок, 01.09.2020
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Школярі повертаються до навчання: що важливо знати

Школярі повертаються до навчання: що важливо знати
11:37 Сьогодні Телеграф
В Україні з 1 вересня в школи підуть не всі учні. Дистанційно навчатимуться діти, які живуть в районах червоної зони, де високий показник захворюваності на атипову пневмонію. В інших зонах школи відкриються в звичайному режимі.

Основні вимоги МОЗ до роботи шкіл:

носіння маски обов'язково при вході в будівлю школи і на перервах (виняток - учні 1-4 класів);

наявність на вході в школу антисептичних засобів;

заборонений вхід в будівлю особи, що проводжала дитину;

регулярна дезінфекція приміщень після закінчення занять, провітрювання 10 хвилин після кожного уроку;

обов'язкове миття рук перед початком кожного уроку;

організація гнучкої структури освітнього процесу з можливістю зміни термінів канікул в залежності від епідситуації;

проведення занять у приміщеннях великої площі, по можливості, на вулиці;

температурний контроль для всіх педагогів до початку робочого дня;

в "помаранчевій" зоні вчителям рекомендовано додатково використовувати захисних щитків, а в "зеленій" і "жовтої" зонах досить соціальної дистанції.

Дозволяється використання захисних масок не тільки промислового виробництва, а й самостійного. У школах заборонено формат "шведського столу" в їдальнях, можливий сендвічний тип харчування.

Обов'язкове дотримання соціальної дистанції, розміщення за столами не більше 4-х чоловік. Організація транспорту для перевезення школярів - з дотриманням санітарних норм, кількість пасажирів обмежується числом місць для сидіння. У разі виявлення коронавірусу хоча б у одного учня, весь клас відправляється на самоізоляцію.

Навчання "червоних" зонах

У регіонах з високим рівнем захворюваності СOVID-19 робота установ освіти заборонена. Навчальний процес в школах "червоної" зони організовується в дистанційному режимі як мінімум на 14 днів, до моменту перегляду карантинного зонування.

Державна комісія з ТЕБ та НС з 31 серпня до 14 вересня встановила "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки:

Івано-Франківська область (Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський, Тисменицький р-ни);

Тернопільська область (Бережани, Чортків, Бережанський р-н);

Чернівецька область (Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький р-ни);

Рівненська область (Острог, Дубно, Костопільський, Рівненський р-ни);

Одеська область (Ізмаїл, Біляївка).

Таким чином, 1 вересня в вищевказаних містах і районах школи не відкриють двері для учнів.

Незважаючи на акції протесту в Чернівцях з приводу жорстких карантинних обмежень, в міськраді підтвердили, що освітні заклади працюватимуть дистанційно до 14 вересня.

Канікули замість дистанційного навчання

Школярам Івано-Франківська продовжили літні канікули до 11 вересня. Місто увійшло в "червону" зону за рівнем захворюваності, але місцева влада прийняла рішення оголосити двотижневі канікули замість організації навчального процесу в онлайн-форматі.

У Калуші Івано-Франківської області також відклали старт навчального року. Після присвоєння місту "червоного" епідеміологічного рівня мер Ігор Матвійчук заявив, що з 1 вересня школи не почнуть роботу в дистанційному режимі. Канікули вирішено продовжити ще на два тижні, частково за рахунок зимових канікул.

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Все по темі:

МОЗ, МОН, Онлайн, Карантин, Коронавірус, Дистанційне навчання, Зони.

Автор:

Телеграф
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