В Україні п'ятий день поспіль фіксують понад дві тисячі нових випадків зараження

В Україні станом на ранок 1 вересня лабораторно підтвердили 123 303 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. За минулу добу виявили ще 2 088 нового хворого. Про це свідчать дані інтерактивної карти Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше заражень в Харківській (262), Одеській (211), Тернопільській (180), Львівській (193) та Івано-Франківській (169) областях.
У Києві виявили за добу 176 хворих.
За минулу добу від ускладнень хвороби померли 48 хворих, всього з моменту поширення хвороби померли 2 605 осіб. Захворіли і успішно вилікувалися вже 57 802. На сьогоднішній день число активних хворих становить 62 896.
Захворюваність по областям:
Харківська - 9338 хворих (262 за добу);
Одеська - 7494 (211);
Львівська - 14703 (193);
Тернопільська - 6194 (180);
Київ - 13546 (176);
Івано-Франківська - 9348 (169);
Чернівецька - 10420 (117);
Рівненська - 9269 (87);
Київська - 5755 (86);
Закарпатська - 7600 (84);
Житомирська - 3382 (80);
Сумська - 1532 (62);
Волинська - 5523 (52);
Вінницька - 4044 (51);
Дніпропетровська - 2398 (49);
Чернігівська - 1941 (47);
Хмельницька - 2519 (38);
Миколаївська - 1284 (32);
Запорізька - 1 627 (31);
Донецька - 1448 (30); Ч
еркаська - 1 594 (21);
Полтавська - 808 (19);
Луганська - 320 (5);
Херсонська - 400 (4);
Кіровоградська - 816 (2).
Як повідомлялося, станом на ранок 1 вересня кількість інфікованих коронавірусом перевищило 25,6 мільйонів. Тільки за останню добу в світі підтвердили 239 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. За числом зареєстрованих хворих за добу Україна на 15 позиції серед інших країн.