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Вівторок, 01.09.2020
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В Україні п'ятий день поспіль фіксують понад дві тисячі нових випадків зараження

В Україні п'ятий день поспіль фіксують понад дві тисячі нових випадків зараження
12:08 Сьогодні Телеграф
За минулу добу майже півсотні пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Найбільше хворих коронавірусної хвороби COVID-19 виявили в Харківській і Львівській областях.

В Україні станом на ранок 1 вересня лабораторно підтвердили 123 303 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. За минулу добу виявили ще 2 088 нового хворого. Про це свідчать дані інтерактивної карти Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше заражень в Харківській (262), Одеській (211), Тернопільській (180), Львівській (193) та Івано-Франківській (169) областях.

У Києві виявили за добу 176 хворих.

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 48 хворих, всього з моменту поширення хвороби померли 2 605 осіб. Захворіли і успішно вилікувалися вже 57 802. На сьогоднішній день число активних хворих становить 62 896.

Захворюваність по областям:

Харківська - 9338 хворих (262 за добу);

Одеська - 7494 (211);

Львівська - 14703 (193);

Тернопільська - 6194 (180);

Київ - 13546 (176);

Івано-Франківська - 9348 (169);

Чернівецька - 10420 (117);

Рівненська - 9269 (87);

Київська - 5755 (86);

Закарпатська - 7600 (84);

Житомирська - 3382 (80);

Сумська - 1532 (62);

Волинська - 5523 (52);

Вінницька - 4044 (51);

Дніпропетровська - 2398 (49);

Чернігівська - 1941 (47);

Хмельницька - 2519 (38);

Миколаївська - 1284 (32);

Запорізька - 1 627 (31);

Донецька - 1448 (30); Ч

еркаська - 1 594 (21);

Полтавська - 808 (19);

Луганська - 320 (5);

Херсонська - 400 (4);

Кіровоградська - 816 (2).

Як повідомлялося, станом на ранок 1 вересня кількість інфікованих коронавірусом перевищило 25,6 мільйонів. Тільки за останню добу в світі підтвердили 239 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. За числом зареєстрованих хворих за добу Україна на 15 позиції серед інших країн.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
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