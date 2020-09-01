Скачать
Вівторок, 01.09.2020
Мінімалка, ціна на газ і карантин: що очікує українців у вересні
Мінімалка, ціна на газ і карантин: що очікує українців у вересні
Школярі повертаються до навчання: що важливо знати
Школярі повертаються до навчання: що важливо знати
Роналду представив нову форму збірної Португалії (Фото)
Роналду представив нову форму збірної Португалії (Фото)
1 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
1 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Невтішний прогноз: До кінця вересня прогнозують 3000 хворих щодня

Невтішний прогноз: До кінця вересня прогнозують 3000 хворих щодня
12:55 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Прем'єр-міністр Шмигаль каже, що через зростання захворюваності коронавірусом до кінця вересня лікарні можуть бути завантажені на 80%.

В Україні до кінця вересня - початку жовтня очікується близько 3 тисяч захворювань коронавірусом щодня. Зараз кожен день фіксують від 2 до 2,5 тисячі захворювань. Про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що зростання кількості захворювань коронавірусом може привести до завантаженості лікарень на більш ніж 80 відсотків.

"Сьогодні у нас від 2 до 2,5 тисячі захворювань щодня. За розрахунками та прогнозами, до кінця вересня - початку жовтня ця цифра виросте до 3 тисяч хворих щодня. Це завантажить лікарні більш ніж на 80 відсотків", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 1 вересня, виявлено 2 048 хворих COVID-19 за добу, 688 осіб одужали, 48 раніше хворих померли.

Зараз в Україні COVID-19 хворіє 62 896 осіб, що на 1 352 більше, ніж днем раніше.

Кількість хворих коронавірусною хворобою COVID-19 за минулу добу зросла в Києві і у всіх областях України, крім Вінницької, Кіровоградської та Черкаської.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Статистика, Шмигаль, Коронавірус, Регіони, Кількість хворих.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем знань! Найкрасивіші поздоровлення з 1 вересня у віршах і листівках
02 Вразила наповал: Тіна Кароль викликала фурор своїм вбранням для "Танців із зірками"
03 "Слуга народу" презентувала своїх кандидатів у мери міст
04 Час повісити бутси на цвях: Профутбол припиняє існування
05 Українці будуть повністю забезпечені лічильниками тепла і гарячої води - Мінрегіон
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Курс валют на сьогодні: в Україні подорожчали євро і долар
Курс валют на сьогодні: в Україні подорожчали євро і долар
У Полтаві дівчата влаштували жорстоку бійку (Відео 18+)
У Полтаві дівчата влаштували жорстоку бійку (Відео 18+)
Ryanair скасував більшість рейсів в Україну у другій половині вересня
Ryanair скасував більшість рейсів в Україну у другій половині вересня
Початок навчального року 2020: Google підготував святковий doodle
Початок навчального року 2020: Google підготував святковий doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся