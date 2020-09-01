Невтішний прогноз: До кінця вересня прогнозують 3000 хворих щодня

Прем'єр-міністр Шмигаль каже, що через зростання захворюваності коронавірусом до кінця вересня лікарні можуть бути завантажені на 80%.

В Україні до кінця вересня - початку жовтня очікується близько 3 тисяч захворювань коронавірусом щодня. Зараз кожен день фіксують від 2 до 2,5 тисячі захворювань. Про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що зростання кількості захворювань коронавірусом може привести до завантаженості лікарень на більш ніж 80 відсотків.

"Сьогодні у нас від 2 до 2,5 тисячі захворювань щодня. За розрахунками та прогнозами, до кінця вересня - початку жовтня ця цифра виросте до 3 тисяч хворих щодня. Це завантажить лікарні більш ніж на 80 відсотків", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 1 вересня, виявлено 2 048 хворих COVID-19 за добу, 688 осіб одужали, 48 раніше хворих померли.

Зараз в Україні COVID-19 хворіє 62 896 осіб, що на 1 352 більше, ніж днем раніше.

Кількість хворих коронавірусною хворобою COVID-19 за минулу добу зросла в Києві і у всіх областях України, крім Вінницької, Кіровоградської та Черкаської.