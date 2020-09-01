Прем'єр: Батьки самостійно зможуть вибирати форми навчання для дітей

Діти зможуть навчатися в традиційній і дистанційній формах навчання.

В Україні батьки зможуть самостійно вибирати форми навчання для дітей.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Діти зможуть навчатися в традиційній і дистанційній формі.

"Сьогодні в Україні є можливість вчитися як в традиційній формі, так і дистанційною, екстернатною або домашньої. Батьки можуть вибирати будь-яку з цих форм навчання", - сказав Денис Шмигаль.

Тільки в регіонах, які потрапили в "червону зону", обов'язковим буде виключно дистанційне навчання. Також Шмигаль додав, що на телеканалах продовжать транслювати уроки, щоб "діти в сільській місцевості могли пройти навчання дистанційно".

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочався навчальний процес.

Прем'єр-міністр Шмигаль каже, що через зростання захворюваності коронавірусом до кінця вересня лікарні можуть бути завантажені на 80%.