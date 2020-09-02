2 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

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10:05 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
2 сентября (20 серпня по старому стилю) православна церква святкує день Пророка Самуїла, останнього і самого знаменитого з суддів ізраїльських, що жив в XI столітті до н. е.

Ще до народження Самуїл був присвячений Богу, так як з'явився на світ по молитвам своєї матері. З трьох років він виховувався при скинії під опікою первосвященика Ілія, який був на той же час суддею над ізраїльським народом. П

ророку в дванадцятирічному віці було одкровення, що Господь покарає весь будинок Ілія за те, що він не може приструнити своїх аморальних синів. Після смерті Ілія Самуїл став суддею ізраїльського народу.

При ньому Ковчег Божий був повернутий, а ізраїльтяни повернули все міста, взяті филистимлянами. Помер Самуїл у віці 88 років і був похований в Рамі. Його смерть оплакував весь народ.

На Русі цей день називали Самойловим днем, а пророка Самуїла вважали покровителем чоловіків, тому в цей день було прийнято вшановувати представників сильної статі.

Жінки на Самойлов день накривали багатий стіл, важливо було, щоб господар будинку смачно поїв і залишився задоволений. Бажано, щоб серед приготованих страв була смажену картоплю з грибами.

2 вересня - відмінний день для того, щоб піти в ліс за грибами. У цей час якраз з'являються "зимові" гриби. Вони відрізняються хорошими смаком і якістю. Такий урожай можна використовувати у всіх видах обробки.

Заборони дня:

У цей день небажано знайомитися з новими людьми. Вважається, що ця людина сильно підставить вас в майбутньому і принесе багато бід.

Краще не стригти волосся, в іншому випадку можна позбутися кількох років життя.

Заборонено залишати маленьких дітей одних в кімнаті. Навіть на кілька хвилин.

Не рекомендується робити пропозицію руки і серця і взагалі робити якісь кроки в любовному плані.

Прикмети та повір'я

Журавлі летять високо і неспішно - до теплої осені. Б

агато горобини достигло - восени будуть часто йти дощі.

Хмари високо пливуть - на гарну погоду, низько - до негоди.

Кроти на північ ями риють - до ясної зими.

Багато мишей - зима холодної буде.

Багато горобини - до хорошого урожаю вівса.

На Самойлов день прийнято було загадувати бажання, вважалося що все задумане неодмінно збудеться.

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Календарь, Церква, Прикмети, Події.

Автор:

Телеграф
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