США відмовилися розробляти вакцину від коронавірусу спільно з ВООЗ

США не будуть брати участь в міжнародній розробці вакцини від коронавірусу нового типу COVID-19.

Про це повідомив речник Білого дому Джадд Дір, повідомляє НВ з посиланням на CNN.

Рішення було прийнято через те, що міжнародна програма розробки проходить за участю Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"США будуть продовжувати свої зусилля в переконанні наших міжнародних партнерів в тому, що ми переможемо вірус. Але ми не будемо брати участь в міжнародних розробках, в яких беруть участь корумповані ВООЗ і Китай", - заявив Дір. За його словами, майбутня американська вакцина від коронавірусу буде "золотим стандартом" в ефективності і безпеці.

Конфлікт між США та ВООЗ На початку липня цього року президент США Дональд Трамп офіційно повідомив про вихід Штатів із Всесвітньої організації охорони здоров'я. У квітні стало відомо, що США тимчасово припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Президент США нагадав, що в кінці січня керівництво ВООЗ виступило проти рішення Америки про обмеження польотів до Китаю на ранніх етапах спалаху коронавірусу.

За словами Трампа, ВООЗ "не впоралася зі своїми основними обов'язками і повинна нести відповідальність за поширення коронавірусу по всьому світу".

У ВООЗ вважають, що при великих зв'язках вірус поширюється швидше, тому пандемія завершитися не раніше, ніж через два роки.

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що перша в світі вакцина від коронавірусу зареєстрована в Росії, вона формує стійкий імунітет.

Всього за час пандемії в світі діагностували 25,8 млн хворих коронавірусом. Число смертей становить 860 тисяч.