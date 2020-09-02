На початку вересня встановиться спека: прогноз погоди до кінця тижня

За прогнозами синоптиків, в Україні перші дні вересня будуть жаркими, невеликі дощі очікуються лише на заході країни.

В Україні в середу, 2 вересня, короткочасні дощі очікуються в західних областях, на решті території збережеться суха і спекотна погода з денною температурою 31-36 °.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

"2 вересня в західних областях мінлива хмарність; місцями короткочасні дощі, грози, температура вдень 21-26 °. На решті території сухо і жарко, температура вдень 31-36 °", - йдеться в повідомленні.

У Києві та Київській області 2 вересня очікується суха і спекотна погода. Температура в столиці вдень 31-33 °; по області вдень 31-36 °.

У наступні два дні, 3-4 вересня, очікується мінлива хмарність з опадами в окремих регіонах. Зокрема, у четвер, 3 вересня, в західних і Житомирській областях місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 9-14 °, вдень 20-25 °, на Прикарпатті 17-19 °. На решті території без опадів; температура вночі 15-20 °, на узбережжі морів до 23 °, вдень 31-36 °, у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях 26-31 °.

4 вересня в північних, центральних (крім Дніпропетровської) та Одеській областях, вночі також у Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями короткочасні грозові дощі, на решті території без опадів. Температура вночі в західних областях 9-14 °, на решті території 15-20 °; вдень в західних, північних, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 20-25 °, на решті території 26-31 °.

Також без опадів буде в Києві 3 вересня; температура вночі 15-20 °, вдень 26-31 °. Протягом 4 вересня синоптики прогнозують в столиці місцями короткочасні грозові дощі; вітер північно-західний, 5-10 м / с; температура вночі 15-20 °, вдень 20-25 °.

5 вересня на Лівобережжі, 6 вересня в східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15 °, вдень 20-25 °, на півдні та південному сході країни вночі 13-18 °, вдень 24-29 °.

Протягом 5-6 вересня в столиці збережеться суха погода, температура вночі 10-15 °, вдень 20-25 °.

За прогнозами синоптиків, осінь 2020 буде дощовою. Рясні опади очікуються в жовтні і листопаді. Початок осені буде спекотним і сухим. В кінці вересня слід очікувати перших заморозків.