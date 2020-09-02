Черговий антирекорд: В Україні за добу майже 2500 нових хворих

В Україні за останню добу зареєстрували 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість досягла 125 798.
Про це свідчать дані інтерактивної карти Ради національної безпеки і оборони.
Згідно з цими даними, за добу помер 51 інфікований, всього з початку епідемії летальних випадків 2656.
За оновленими даними, одужали вже 58 817 осіб. За останню добу одужали 1 015 пацієнтів.
Найбільше нових випадків за добу - в місті Києві (332), Харківській (302), Львівській (204), Одеській (203) областях.
Кількість виявлених випадків COVID-19 в регіонах України:
Вінницька обл - 4109 (+65)
Волинська обл - 5589 (+66)
Дніпропетровська обл - 2454 (+56)
Донецька обл - 1505 (+57)
Житомирська обл - 3442 (60)
Закарпатська обл - 7697 (+97)
Запорізька обл - 1657 (+30)
Івано-Франківська обл - 9522 (+174)
Кіровоградська обл - 826 (10)
Київ - 13878 (+332)
Київська обл - 5842 (+87) Л
ьвівська обл - 14907 (+204)
Луганська обл - 346 (+26)
Миколаївська обл - 1320 (+36)
Одеська обл - 7697 (+203)
Полтавська обл - 832 (24)
Рівненська обл - 9396 (+127)
Сумська обл - 1571 (+39)
Тернопільська обл - 6395 (+201)
Харківська обл - 9640 (+302)
Херсонська обл - 424 (24)
Хмельницька обл - 2630 (+111)
Чернівецька обл - 10487 (+67)
Черкаська обл - 1642 (+48)
Чернігівська обл --1990 (+49).
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 1 вересня, виявлено 2 048 хворих COVID-19 за добу, 688 осіб одужали, 48 раніше хворих померли.