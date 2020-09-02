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Середа, 02.09.2020
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Черговий антирекорд: В Україні за добу майже 2500 нових хворих

Черговий антирекорд: В Україні за добу майже 2500 нових хворих
12:00 Сьогодні Телеграф
За весь час епідемії в Україні зареєстрували 125 798 хворих.

В Україні за останню добу зареєстрували 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість досягла 125 798.

Про це свідчать дані інтерактивної карти Ради національної безпеки і оборони.

Згідно з цими даними, за добу помер 51 інфікований, всього з початку епідемії летальних випадків 2656.

За оновленими даними, одужали вже 58 817 осіб. За останню добу одужали 1 015 пацієнтів.

Найбільше нових випадків за добу - в місті Києві (332), Харківській (302), Львівській (204), Одеській (203) областях.

Кількість виявлених випадків COVID-19 в регіонах України:

Вінницька обл - 4109 (+65)

Волинська обл - 5589 (+66)

Дніпропетровська обл - 2454 (+56)

Донецька обл - 1505 (+57)

Житомирська обл - 3442 (60)

Закарпатська обл - 7697 (+97)

Запорізька обл - 1657 (+30)

Івано-Франківська обл - 9522 (+174)

Кіровоградська обл - 826 (10)

Київ - 13878 (+332)

Київська обл - 5842 (+87) Л

ьвівська обл - 14907 (+204)

Луганська обл - 346 (+26)

Миколаївська обл - 1320 (+36)

Одеська обл - 7697 (+203)

Полтавська обл - 832 (24)

Рівненська обл - 9396 (+127)

Сумська обл - 1571 (+39)

Тернопільська обл - 6395 (+201)

Харківська обл - 9640 (+302)

Херсонська обл - 424 (24)

Хмельницька обл - 2630 (+111)

Чернівецька обл - 10487 (+67)

Черкаська обл - 1642 (+48)

Чернігівська обл --1990 (+49).

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 1 вересня, виявлено 2 048 хворих COVID-19 за добу, 688 осіб одужали, 48 раніше хворих померли.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
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