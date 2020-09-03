Спека спаде: в Україну йдуть похолодання і дощі

У найближчі дні спека спаде, дощі поширяться на більшу частину території України.

У найближчу добу, 3 вересня, погоду західної частини України визначатиме тепле і вологе повітря, що переміщається з Центральної Європи, а решта території країни ще залишиться в спекотній і сухій повітряній масі, але вже в п'ятницю і суботу дощі поширяться на більшу частину території країни, а спека спаде, повідомляє Укргідрометцентр.

На четвер, 3 вересня в західних, Житомирській, Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, грози; вітер північно-західний, 7-12 м / с; температура вночі 9-14 °, вдень 19-24 °, у Вінницькій області вночі 15-17 °, вдень 23-28 °.

На решті території без опадів; вітер південно-східний, 5-10 м / с; температура вночі 15-20 °, вдень 31-36 °, в Київській, Чернігівській і Сумській областях 25-30 °.

У Києві в четвер без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі 17-19 °, вдень 27-29 °.

На 4 вересня в північних, центральних і південних (крім Запорізької) областях, вночі також у Хмельницькій та Чернівецькій областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 15-20 °, на заході та півночі країни 11-17 °, в Карпатському регіоні 8-10 °; вдень в західних, північних, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 19-24 °, на решті території 25-30 °.

У Києві в п'ятницю короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 15-17 °, вдень 21-23 °.

5 вересня в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької і Київської областей, помірні, місцями значні грозові дощі. Температура вночі 8-13 °, на сході та півдні країни 13-18 °, вдень 21-26 °.

У Києві та столичному регіоні 5 вересня без опадів; температура вночі 8-13 °, вдень 21-26 °.

6-7 вересня в північно-західних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 10-15 °, на узбережжі морів 16-20 °; вдень в західних і північних областях 20-25 °, на решті території 26-30 °.

У Києві та Київській області 6-7 вересня без опадів, температура вночі 10-15 °, вдень 20-25 °.