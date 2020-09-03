Святкування Дня міста: Степанов прогнозує спалах COVID-19 в Одесі

Міністра охорони здоров'я Максима Степанова обурили фото і відео зі святкування дня Одеси 2 вересня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на святкування Дня міста Одеси. За його словами, порушення заходів безпеки спричинить збільшення кількості хворих на коронавірус.

Про це він заявив на брифінгу.

Крім того, за його даними, в Одеській області заповненість ліжок в лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, становить 66%.

"Вчора в мережу потрапили фотографії з дня святкування Дня міста в Одесі. Ну, мені здається, те, що ми побачили, за межею здорового глузду", - заявив він.

Степанов звернувся до міської влади Одеси.

"Я розумію, що ви зараз все перебуваєте у виборах. Що ви все живете виключно виборчими процесами. Але ви знаєте в якому стані зараз знаходиться епідситуація в Одесі?", - заявив він.

Міністр прогнозує спалах захворювання в області та, зокрема, в Одесі.

"Не треба бути Вангою, щоб чітко усвідомлювати, що через буквально кілька днів, тижнів, побачимо ще більше зростання числа хворих COVID-19 в Одеській області і, безпосередньо, в місті Одесі", - заявив він.

Степанов пообіцяв підняти це питання перед контролюючими органами, щоб зробити висновки щодо проведення таких заходів, які несуть пряму загрозу життю громадян.

Зазначимо, вчора, 2 вересня, в Одесі святкували День міста. У районах міста відбулися різноманітні заходи. День міста завершився традиційним гала-концертом на Потьомкінських сходах.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано черговий антирекорд: 54 померлих від Covid-19 за добу. При цьому на ранок четверга виявлено 2 430 інфікованих на коронавірус за добу.