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П'ятниця, 04.09.2020
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Грози, дощі і осіння прохолода: якою буде погода в п'ятницю

Грози, дощі і осіння прохолода: якою буде погода в п'ятницю
10:15 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
На заході країни буде сухо, але прохолодно, а північ і південь накриють грозові дощі.

У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі, грози, температура повітря знизиться і встановиться комфортна погода.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Погода в регіонах

На заході України 4 вересня опадів не передбачається, очікується малохмарна погода. Температура повітря знизиться вночі до +11 ... + 13 °, вдень до +21 ... + 23 °. У Карпатах сухо, вдень +22 ... + 24 °.

На півночі країни в усіх областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. У Сумській і Чернігівській областях температура повітря вночі +16 ... + 18 °, удень +23 ... + 25 °.

У центральних областях дощі та грози, температура повітря вночі +16 ... + 18 °, удень +24 ... + 26 °.

На сході України дощі пройдуть в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Температура повітря вночі +18 ... + 20 °, вдень +28 ... + 30 °. На півдні і в Криму короткочасні дощі. Температура повітря вночі +17 ... + 19 °, вдень +28 ... + 30 °.

Погода у Києві

У п'ятницю в столиці очікується дощ. Стовпчики термометрів покажуть + 20 ... + 22 градусів. Ближче до вечора похолодає до + 17 °, вночі + 15 °.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, осінь 2020 буде дощовою. Рясні опади очікуються в жовтні і листопаді. Початок осені буде спекотним і сухим. В кінці вересня слід очікувати перших заморозків.

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Телеграф
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