Новий спалах коронавірусу: в Україні виявили ще 2 732 хворих

4 вересня в Україні зафіксували черговий спалах коронавірусної хвороби, так за минулу добу захворіли 2 723 людини.

Станом на ранок 4 вересня в Україні зареєстровано 130 951 випадків коронавірусної інфекції СOVID-19.

За 3 вересня встановлено черговий антирекорд - захворіли 2 723 людини. Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше хворих було виявлено в Харківській області (371), Києві (319), Одеській (225) та Львівській (196) областях.

За минулу добу нових випадків хвороби зафіксували у всіх областях.

Найменше в Кіровоградській (8) і Херсонській (9).

Від ускладнень померли ще 51 хворий, одужали 937.

Всього з початку епідемії в країні померли 2 761, подолали хворобу 60 613. На сьогоднішній день число активних хворих становить 67 577.

З підозрами на хворобу 192 647 чоловік. Слід зазначити, що в Україні в останні дні спостерігається добовий приріст захворюваності.

Вчора, 3 вересня, повідомлялося про 2 430 інфікованних, днем раніше, 2 вересня, виявили 2 495 нових хворих.