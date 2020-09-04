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П'ятниця, 04.09.2020
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Армія, церква і волонтери: кому українці довіряють найбільше
13:13 Сьогодні Телеграф
Тільки 44% українців заявили, що довіряють президенту України Володимиру Зеленському.

Українці найчастіше висловлюють довіру громадським організаціям і структурам, що забезпечують оборону країни і безпеку. Всім іншим інститутам недовіру висловлюється частіше, ніж довіру. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова з фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва ", які проводилися з 3 по 9 липня.

Як відзначають соціологи, спостерігається тенденція зниження рівня довіри до органів влади.

Так, якщо в грудні 2019 року недовіру до Кабінету міністрів висловлювали 51,5% респондентів, то в липні 2020 роки не довіряли 72%; Верховній раді - 54% і 75% відповідно, президенту - 31% і 49% відповідно.

"Та обставина, що лідером недовіри є державний апарат в цілому (йому і чиновникам не довіряють 78% респондентів), свідчить про високий рівень відчуження між структурами державної влади і суспільством, що зумовлює негативну оцінку громадянами діяльності влади, за винятком тих структур, які забезпечують оборону держави і безпеку громадян ", - йдеться в повідомленні.

У той же час, найбільше українці довіряють Збройним силам (їм довіряють 65% опитаних), Церкви (63%), волонтерським організаціям (63%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (53%), добровільним батальйонам (53%), Державної прикордонній службі (52%), ЗМІ України (50%), Національної гвардії (49%), громадським організаціям (47%). Всім іншим інститутам недовіру виражається частіше, ніж довіру.

Так, Нацполіціі не довіряють 58% опитаних (довіряють - 33%), патрульної поліції (54% і 35% відповідно), СБУ (56% і 31% відповідно). Політичним партіям не довіряють 71% респондентів, профспілкам - близько 50%.

Високий рівень недовіри до судової системи в цілому (77,5%), Верховному Суду (69%), місцевим судам (67,5%). Прокуратурі не довіряють 73% опитаних, Національному антикорупційному бюро (НАБУ) - 71%, спеціалізованої антикорупційної прокуратурі - 70,5%, антикорупційного суду - 70%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАПКА) - 70%.

Соціологи відзначають, що українці в цілому не довіряють владі, за винятком тих структур, які забезпечують оборону держави і безпеку громадян. Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва "з 3 по 9 липня 2020 методом інтерв'ю" віч-на-віч "за місцем проживання респондентів.

Загалом було опитано 2022 респондента у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснено в рамках проекту МАТРА посольства королівства Нідерландів.

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Статистика, Социологи, Опитування, Довира.

Автор:

Телеграф
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