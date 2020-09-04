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П'ятниця, 04.09.2020
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Ще три країни відкрили кордони для громадян України: список всіх країн

Ще три країни відкрили кордони для громадян України: список всіх країн
14:20 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Станом на 4 вересня обмеження для українців зняли вже 48 країн.

Бразилія, Домініканська республіка та Республіка Конго також дозволили в'їзд українцям на свою територію. Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Станом на 3 вересня відкритими і щодо відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни. Три країни додалося в цей список: Бразилія, Домініканська республіка та Республіка Конго", - заявив Кулеба.

Повний список відкритих країн для українців:

  • Бразилія 
  • Домініканська республіка 
  • Республіка Конго 
  • Вірменія 
  • Буркіна-Фасо 
  • Того 
  • Чад 
  • Казахстан 
  • Судан 
  • Сьєрра-Леоне 
  • Туреччина 
  • Сербія 
  • Албанія 
  • Північна Македонія 
  • Чорногорія 
  • Білорусь 
  • Великобританія 
  • США 
  • Єгипет 
  • Туніс 
  • Південна Корея
  •  Ірак Іран 
  • Мексика 
  • Афганістан 
  • Південний Судан 
  • Ефіопія 
  • Сомалі 
  • Кенія 
  • Замбія 
  • Танзанія
  •  Багамські острови 
  • Словенія 
  • ОАЕ 
  • Ямайка 
  • Камбоджа
  •  Бурунді 
  • Ліван 
  • Ірландія 
  • Антигуа і Барбуда 
  • Коморські острови 
  • Пакистан 
  • Сейшельські острови 
  • Болгарія 
  • Мальдіви 
  • Еквадор 
  • Пуерто-Ріко
  • Сент-Люсія

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 вересня в зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Угорщина закриває кордони для іноземців, проте не для всіх.

Крім того, з 1 вересня почали діяти нові правила виїзду з України в Білорусь.

Громадян України будуть випускати з країни тільки при наявності паспорта для закордонних поїздок.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна може знову відкрити кордони для іноземців при спаді нових випадків COVID-19. Такий спад повинен спостерігатися протягом двох тижнів, при цьому точну цифру прем'єр не назвав.

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Все по темі:

"Кордон", Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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