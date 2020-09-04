Ще три країни відкрили кордони для громадян України: список всіх країн

Станом на 4 вересня обмеження для українців зняли вже 48 країн.

Бразилія, Домініканська республіка та Республіка Конго також дозволили в'їзд українцям на свою територію. Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Станом на 3 вересня відкритими і щодо відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни. Три країни додалося в цей список: Бразилія, Домініканська республіка та Республіка Конго", - заявив Кулеба.

Повний список відкритих країн для українців:

Бразилія

Домініканська республіка

Республіка Конго

Вірменія

Буркіна-Фасо

Того

Чад

Казахстан

Судан

Сьєрра-Леоне

Туреччина

Сербія

Албанія

Північна Македонія

Чорногорія

Білорусь

Великобританія

США

Єгипет

Туніс

Південна Корея

Ірак Іран

Мексика

Афганістан

Південний Судан

Ефіопія

Сомалі

Кенія

Замбія

Танзанія

Багамські острови

Словенія

ОАЕ

Ямайка

Камбоджа

Бурунді

Ліван

Ірландія

Антигуа і Барбуда

Коморські острови

Пакистан

Сейшельські острови

Болгарія

Мальдіви

Еквадор

Пуерто-Ріко

Сент-Люсія

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 вересня в зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Угорщина закриває кордони для іноземців, проте не для всіх.

Крім того, з 1 вересня почали діяти нові правила виїзду з України в Білорусь.

Громадян України будуть випускати з країни тільки при наявності паспорта для закордонних поїздок.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна може знову відкрити кордони для іноземців при спаді нових випадків COVID-19. Такий спад повинен спостерігатися протягом двох тижнів, при цьому точну цифру прем'єр не назвав.