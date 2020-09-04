Ще три країни відкрили кордони для громадян України: список всіх країн

Бразилія, Домініканська республіка та Республіка Конго також дозволили в'їзд українцям на свою територію. Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Станом на 3 вересня відкритими і щодо відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни. Три країни додалося в цей список: Бразилія, Домініканська республіка та Республіка Конго", - заявив Кулеба.
Повний список відкритих країн для українців:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 вересня в зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Угорщина закриває кордони для іноземців, проте не для всіх.
Крім того, з 1 вересня почали діяти нові правила виїзду з України в Білорусь.
Громадян України будуть випускати з країни тільки при наявності паспорта для закордонних поїздок.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна може знову відкрити кордони для іноземців при спаді нових випадків COVID-19. Такий спад повинен спостерігатися протягом двох тижнів, при цьому точну цифру прем'єр не назвав.