Пандемія: у світі вже більше 26,5 млн заражених на коронавірус

Кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі перевищило 26,5 млн. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса в США.

За даними організації, кількість інфікованих зараз у світі становить 26 521 304, померло 873 260 осіб одужали 17 638 249.

Найбільше випадків зараження зафіксовано в США - 6 199 998. На другому місці Бразилія - 4 091 801 зареєстрованих випадків COVID-19.

На третьому місці за кількістю інфікованих Індія - 3 936 747 випадків коронавирусной інфекції.

Нагадаємо

4 вересня в Україні зафіксували черговий спалах коронавірусної хвороби, так за минулу добу захворіли 2 723 людини.

Число інфікованих СOVID-19 в світі перевищило 26,4 мільйонів, число смертей - 870 тисяч.

На сьогодні вакцини від СОVID-19 ще проходять випробування.