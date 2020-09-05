5 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

У суботу, 5 вересня, відзначають народне свято "Лупп брусничник". У цей день православною церквою шанується пам'ять мученика Лупа Солунського, який жив в III столітті н. е.

Лупп був рабом великомученика Димитрія Солунського, страченого за християнське віросповідання. Відомо, що святий Димитрій перед стратою доручив йому роздати бідним все своє майно. Після страти Димитрія Лупп взяв ризу свого пана, зрошену його кров'ю, а також його перстень і за допомогою цих реліквій створив згодом багато чудес. Луппу і самому судилося стати мучеником: за проповідь християнства імператор Максиміліан засудив його до смерті.

У народі день святого Лупа отримав назву брусничник. До 5 вересня в лісах і на болотах встигала брусниця, тому всі селяни вільні від більш серйозних робіт брали туеса і кошики і йшли по ягоди. Брусницю використовували по-різному: пекли пироги, готували варення і пастилу, варили компоти. Великою популярністю користувалася квашені брусниця.

За зрілості брусниці судили про те, встиг чи овес. Якщо ягоди вже налилися соком і зачервоніли, то з жнивами потрібно було поспішати. Поспішали прибрати і льон. Селянки розрізняли три стадії розвитку цієї рослини: два тижні цвіте, чотири встигне, на сьому насіння летить.

День Лупа-брусничника

Сни, приснилися 5 вересня означають наступне: побачити мило - до звільнення з роботи; гірчицю є - до поганого звістці; газети читати - до свіжих пліток; кремом змащувати обличчя - до старості; сервіз купувати - до достатку; з чоловіком милуватися - до нових турботам; вуса підрізати - до конфузу; знайти сумку або гаманець - до безгрошів'я; бігати по воді - до догані, зауваженням; побачити свою дитину сивим - до його втрати; співати коломийки - до інтриг на службі; битися з сусідками - до сварки з друзями; соловей - на радість; купа бруду - до небезпеки; сухофрукти - до застуди; окрошка - до запарці на роботі; стіни, оббиті гобеленом, - до подарунка; побачити у себе на грудях медаль - до неприємної слави; купувати золотий браслет - до довгої хвороби; стояти в черзі - до довгого життя; градусник тримати - до напружених відносин; розтоплювати баню - до застуди; абетку читати - буде привід для гордості за ваших дітей.

Що не рекомендується робити 5 вересня:

У цей день не рекомендується пліткувати, починати щось нове або будувати плани, лінуватися. Також не можна звільнятися з роботи і підмітати підлогу.

Народні прикмети 5 вересня

З ранку немає морозу - до кінця вересня погода буде теплою.

Журавлі відлетіли в теплі краї - зима настане рано.

Якщо журавлиний клин летить низько - зима буде теплою, а якщо високо - до частих морозів.

Якщо журавлі летять мовчки, низько і квапливо, значить скоро настануть непогожі дні.

Брусниця дозріла, значить і овес вже можна прибирати.

Люди, які народились 5 вересня проживуть довге і плідне життя.

У кого іменини 5 вересня?

Іван, Микола, Павло, Єлизавета.