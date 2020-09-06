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Температурні гойдалки: прогнози синоптиків на найближчі дні

Температурні гойдалки: прогнози синоптиків на найближчі дні
Оновлено 12:37 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
У найближчу добу в більшості областей України буде сухо і тепло.

Сьогодні, 6 вересня, в Криму та Приазов'ї, вдень також на Волині, у Львівській та Рівненській областях дощі з грозами, на решті території без опадів.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 10-15 °, на узбережжі морів 16-20 °. Вдень у більшості областей 24-29 °, на півдні до 32 °. На північному заході країни 20-24 °.

 

Прогноз погоди на неділю, 6 вересня, в містах України:

  • Ужгород - +25 ... + 27
  • Львів - +22 ... + 24
  • Івано-Франківськ - + 23 ... + 25
  • Тернопіль - +23 ... + 25
  • Чернівці - +24 ... + 26
  • Хмельницький - +23 ... + 25
  • Луцьк - +22 ... + 24
  • Рівне - +22 ... + 24
  • Житомир - +24 ... + 26
  • Вінниця - +26 ... + 28
  • Одеса - +28 ... + 30
  • Миколаїв - +29 ... + 31
  • Херсон - +28 ... + 30
  • Сімферополь - +25 ... + 27
  • Кропивницький - +27 ... + 29
  • Черкаси - +26 ... + 28
  • Чернігів - +26 ... + 28
  • Суми - +26 ... + 28
  • Полтава - +27 ... + 29
  • Дніпро - +27 ... + 29
  • Запоріжжя - +26 ... + 28
  • Донецьк - +26 ... + 28
  • Луганськ - +26 ... + 28
  • Харків - +26 ... + 28
  • Київ - +25 ... + 27

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що циклон, що утворився над Україною продовжує рухатися.

"Завтра (6 вересня - ред.) Циклон покрутиться далі, залишивши тільки в Приазов'ї локальні опади", - заявила вона.

У Києві - без опадів, температура вночі 13-15 °, вдень 25-27 °.

 

Погода 7 вересня, фото: meteo.gov.ua

У понеділок, 7 вересня, у Волинській, Львівській і Рівненській областях ніч, вдень в західних і Житомирській областях короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

Температура вночі 10-15 °, на узбережжі морів 16-19 °. Вдень 26-31 °, на північному заході країни 18-23 °.

У Києві без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура вночі 13-15 °, вдень 27-29 °.

5 вересня в 9:00 години температура води в Чорному і Азовському морях була 23-26 °, в Дніпрі в межах Києва 21 °.

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Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоді.

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Телеграф
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