Температурні гойдалки: прогнози синоптиків на найближчі дні

Сьогодні, 6 вересня, в Криму та Приазов'ї, вдень також на Волині, у Львівській та Рівненській областях дощі з грозами, на решті території без опадів.
Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.
Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м / с.
Температура вночі 10-15 °, на узбережжі морів 16-20 °. Вдень у більшості областей 24-29 °, на півдні до 32 °. На північному заході країни 20-24 °.
Прогноз погоди на неділю, 6 вересня, в містах України:
Синоптик Наталія Діденко розповіла, що циклон, що утворився над Україною продовжує рухатися.
"Завтра (6 вересня - ред.) Циклон покрутиться далі, залишивши тільки в Приазов'ї локальні опади", - заявила вона.
У Києві - без опадів, температура вночі 13-15 °, вдень 25-27 °.
Погода 7 вересня, фото: meteo.gov.ua
У понеділок, 7 вересня, у Волинській, Львівській і Рівненській областях ніч, вдень в західних і Житомирській областях короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.
Температура вночі 10-15 °, на узбережжі морів 16-19 °. Вдень 26-31 °, на північному заході країни 18-23 °.
У Києві без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура вночі 13-15 °, вдень 27-29 °.
5 вересня в 9:00 години температура води в Чорному і Азовському морях була 23-26 °, в Дніпрі в межах Києва 21 °.